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На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе - РИА Новости, 17.09.2024
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06:07 17.09.2024 (обновлено: 12:00 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/zerno-1973093932.html
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе - РИА Новости, 17.09.2024
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе
Рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья, организована проверка, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:07
2024-09-17T12:00
михайловский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья, организована проверка, сообщает краевая прокуратура."Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошел сход зерна, в результате которого погиб работник, 1972 года рождения. Тело погибшего удалось извлечь только в результате поисково-спасательных работ", — рассказали в надзорном ведомстве.По факту происшествия организована проверка соблюдения требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.
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михайловский район, происшествия
Михайловский район, Происшествия
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе

В элеваторе комбикормового завода в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном

© Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья. 16 сентября 2024 года
Место происшествия, где рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья. 16 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Место происшествия, где рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья. 16 сентября 2024 года
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья, организована проверка, сообщает краевая прокуратура.
"Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошел сход зерна, в результате которого погиб работник, 1972 года рождения. Тело погибшего удалось извлечь только в результате поисково-спасательных работ", — рассказали в надзорном ведомстве.
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По факту происшествия организована проверка соблюдения требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.
 
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