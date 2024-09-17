https://ria.ru/20240917/zerno-1973093932.html
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе - РИА Новости, 17.09.2024
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе
Рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья, организована проверка, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:07
2024-09-17T06:07
2024-09-17T12:00
михайловский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья, организована проверка, сообщает краевая прокуратура."Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошел сход зерна, в результате которого погиб работник, 1972 года рождения. Тело погибшего удалось извлечь только в результате поисково-спасательных работ", — рассказали в надзорном ведомстве.По факту происшествия организована проверка соблюдения требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.
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михайловский район, происшествия
Михайловский район, Происшествия
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе
В элеваторе комбикормового завода в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья, организована проверка, сообщает краевая прокуратура.
"Шестнадцатого сентября 2024 года на комбикормовом заводе в селе Михайловка в ходе работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения произошел сход зерна, в результате которого погиб работник, 1972 года рождения. Тело погибшего удалось извлечь только в результате поисково-спасательных работ", — рассказали в надзорном ведомстве.
По факту происшествия организована проверка соблюдения требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.