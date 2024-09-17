https://ria.ru/20240917/zenitchiki-1973091812.html
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ
Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:11
2024-09-17T05:11
2024-09-17T15:56
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5245177d960e503ca9e270fbb17cbb9.jpg
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты войсковой ПВО группировки войск "Центр" (ГрВ "Центр") уничтожили боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга" на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в борьбе с низколетящими воздушными целями подразделения используют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2, пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Для уничтожения беспилотников самолетного типа воины-зенитчики "Центра" используют переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".
https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html
россия
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003165_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33d91773f527b3d7566dd6cce2566461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ
Зенитчики группировки войск "Центр" уничтожили гексакоптер ВСУ под Авдеевкой