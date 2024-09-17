https://ria.ru/20240917/zenitchiki-1973091812.html

Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ

Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ

Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:11

2024-09-17T05:11

2024-09-17T15:56

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты войсковой ПВО группировки войск "Центр" (ГрВ "Центр") уничтожили боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга" на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в борьбе с низколетящими воздушными целями подразделения используют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2, пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Для уничтожения беспилотников самолетного типа воины-зенитчики "Центра" используют переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html

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россия, авдеевка, вооруженные силы украины