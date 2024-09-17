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Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 17.09.2024 (обновлено: 15:56 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/zenitchiki-1973091812.html
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ
Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:11
2024-09-17T15:56
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты войсковой ПВО группировки войск "Центр" (ГрВ "Центр") уничтожили боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга" на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в борьбе с низколетящими воздушными целями подразделения используют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2, пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Для уничтожения беспилотников самолетного типа воины-зенитчики "Центра" используют переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".
https://ria.ru/20240917/mi-28nm--1973091522.html
россия
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Зенитчики уничтожили под Авдеевкой боевой гексакоптер ВСУ

Зенитчики группировки войск "Центр" уничтожили гексакоптер ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки войск "Центр" уничтожили боевой гексакоптер ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчеты войсковой ПВО группировки войск "Центр" (ГрВ "Центр") уничтожили боевой гексакоптер ВСУ типа "Баба-яга" на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в курском приграничье
Вчера, 05:07
В ведомстве отметили, что в борьбе с низколетящими воздушными целями подразделения используют 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23-2, пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Для уничтожения беспилотников самолетного типа воины-зенитчики "Центра" используют переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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