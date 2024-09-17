Завод по производству печатных плат появится в московском "Руднево"
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроизводство печатных плат
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производство печатных плат. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На площадке индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" НПП "Итэлма" планирует запустить крупносерийное производство печатных плат, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Вице-мэр уточнил, что новая площадка будет высокотехнологичной с максимальной локализацией и роботизацией.
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"Москва по поручению мэра Москвы Сергея Собянина предлагает комплексную поддержку предприятиям – более 20 финансовых и нефинансовых антикризисных инструментов. Благодаря этому последние 5 лет промышленность столицы показывает рекордные результаты. Только с начала этого года объем обрабатывающего производства в городе вырос на 14,7% и продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, на территории "Руднево" разместится новое производство более чем на 20 тыс. кв. м., где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что применение новейших систем на определенных участках позволит повысить качество выпускаемых печатных плат и снизить риски остановки производства. Кроме того, особенно опасные участки производственных линий будут роботизированы.
"На заводе будут производиться печатные платы до шестого класса точности, в том числе под серверное и телекоммуникационное оборудование. Сегодня такая продукция пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами. В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций", – уточнил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
В свою очередь, генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьев рассказал, что компания решила запустить производство печатных плат в связи с растущим спросом на российском рынке.