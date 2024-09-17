https://ria.ru/20240917/zavod-1973072070.html

Завод по производству печатных плат появится в московском "Руднево"

Завод по производству печатных плат появится в московском "Руднево" - РИА Новости, 17.09.2024

Завод по производству печатных плат появится в московском "Руднево"

На площадке индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" НПП "Итэлма" планирует запустить крупносерийное производство печатных плат, заявил... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:13

2024-09-17T09:13

2024-09-17T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На площадке индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" НПП "Итэлма" планирует запустить крупносерийное производство печатных плат, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Вице-мэр уточнил, что новая площадка будет высокотехнологичной с максимальной локализацией и роботизацией."Москва по поручению мэра Москвы Сергея Собянина предлагает комплексную поддержку предприятиям – более 20 финансовых и нефинансовых антикризисных инструментов. Благодаря этому последние 5 лет промышленность столицы показывает рекордные результаты. Только с начала этого года объем обрабатывающего производства в городе вырос на 14,7% и продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, на территории "Руднево" разместится новое производство более чем на 20 тыс. кв. м., где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что применение новейших систем на определенных участках позволит повысить качество выпускаемых печатных плат и снизить риски остановки производства. Кроме того, особенно опасные участки производственных линий будут роботизированы."На заводе будут производиться печатные платы до шестого класса точности, в том числе под серверное и телекоммуникационное оборудование. Сегодня такая продукция пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами. В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций", – уточнил министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.В свою очередь, генеральный директор НПП "Итэлма" Алексей Воробьев рассказал, что компания решила запустить производство печатных плат в связи с растущим спросом на российском рынке.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов