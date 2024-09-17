https://ria.ru/20240917/zapad-1973138867.html

Подразделения "Запада" отразили три контратаки

Подразделения "Запада" отразили три контратаки - РИА Новости, 17.09.2024

Подразделения "Запада" отразили три контратаки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, отразила три... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:09

2024-09-17T12:09

2024-09-17T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, отразила три контратаки, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972945695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины