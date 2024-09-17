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Подразделения "Запада" отразили три контратаки - РИА Новости, 17.09.2024
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12:09 17.09.2024 (обновлено: 12:31 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/zapad-1973138867.html
Подразделения "Запада" отразили три контратаки
Подразделения "Запада" отразили три контратаки - РИА Новости, 17.09.2024
Подразделения "Запада" отразили три контратаки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, отразила три... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:09
2024-09-17T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, отразила три контратаки, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" отразили три контратаки

ВСУ потеряли до 600 военных и танк в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, отразила три контратаки, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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