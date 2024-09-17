Подразделения "Запада" отразили три контратаки
ВСУ потеряли до 600 военных и танк в зоне ответственности группировки "Запад"
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, отразила три контратаки, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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