https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html

Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ

Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ

Ряд высокопоставленных командующих ВСУ, в том числе экс-главком украинских войск Валерий Залужный, выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда эта... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:26

2024-09-17T14:26

2024-09-17T14:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий залужный

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ряд высокопоставленных командующих ВСУ, в том числе экс-главком украинских войск Валерий Залужный, выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда эта идея была представлена Владимиром Зеленским, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских военных чиновников. "Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к... нападению на Россию", - говорится в сообщении. Одним из тех, кто выступил против, стал Залужный. По словам чиновников, он указывал на то, что в плане нападения нет подробностей относительно дальнейших шагов после пересечения границы. Однако Зеленский так и не смог дать четкого ответа на вопросы Залужного. "Он (Залужный) считал, что это авантюра", - отметил один из чиновников. Шестого августа подразделения ВСУ в 5.30 мск перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240917/svo-1973177226.html

https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, брянская область, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, politico, в мире