Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщили СМИ
Politico: Залужный и некоторые генералы ВСУ были против атаки на Курскую область
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ряд высокопоставленных командующих ВСУ, в том числе экс-главком украинских войск Валерий Залужный, выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда эта идея была представлена Владимиром Зеленским, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских военных чиновников.
"Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к... нападению на Россию", - говорится в сообщении.
Одним из тех, кто выступил против, стал Залужный. По словам чиновников, он указывал на то, что в плане нападения нет подробностей относительно дальнейших шагов после пересечения границы. Однако Зеленский так и не смог дать четкого ответа на вопросы Залужного. "Он (Залужный) считал, что это авантюра", - отметил один из чиновников.
Шестого августа подразделения ВСУ в 5.30 мск перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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