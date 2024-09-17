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Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов - РИА Новости, 17.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
15:11 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/yakutiya-1973191737.html
Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов
Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов - РИА Новости, 17.09.2024
Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где восстановлены объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:11
2024-09-17T15:11
республика саха (якутия)
айсен николаев
жилье
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ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев оценил работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где восстановлены объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается строительство жилья и возмещение убытков аграриям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что во вторник Николаев посетил с рабочим визитом Намский район. В результате паводка здесь пострадали 16 населенных пунктов. Были повреждены жилые дома, объекты транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Сегодня в районе строятся 14 новых домов. В общей сложности полностью утраченными признаны 78 домов. Подрядные организации ведут эти работы за свой счет. По окончании работ будет финансирование из бюджета. Николаев поручил правительству республики решить вопросы в оперативном порядке. Также он распорядился подключить строящиеся дома к газу по программе социальной газификации. В селе Хатырык Николаев навестил семью Дьяконовых, у которых 4 детей. Во время наводнения в их частный дом зашла вода. После спада уровня воды, который достигал метра от пола, была оказана помощь в просушке строения, а затем выделены средства на восстановление имущества. Единовременную материальную помощь они получили в размере 60 тысяч рублей, финансовую помощь в связи с утратой имущества - в 600 тысяч. Также помогли земляки и неравнодушные граждане, передав продукты питания, инструменты, одежду и другие необходимые предметы. Глава республики провел совещание по аварийно-восстановительным работам в районах, пострадавших от весеннего половодья. "Необходимо отметить, что проведены большие работы. В данное время практически полностью восстановлены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Это говорит о слаженной работе ответственных министерств. Остальным ведомствам необходимо активизировать работу. Сложнее обстоит ситуация по сельскому хозяйству. Из-за проблем, связанных с нормативно-правовой базой, вопрос достаточно долго затянулся. Тем не менее на этой неделе будут произведены выплаты сельхозтоваропроизводителям в части восстановления коровников, маслоцехов. Также поручил до конца этой недели подготовить решение по финансированию за падеж скота. На эти цели будет выделено порядка 40 миллионов рублей", - заключил он. Ранее сообщалось о том, что 7 июня из-за паводка в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня. Сумма ущерба от стихийного бедствия в Намском, Олекминском, Нюрбинском и Анабарском районах составила 2,9 миллиарда рублей. По поручению главы республики размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.
https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html
https://ria.ru/20240905/investitsii-1970823077.html
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айсен николаев, жилье
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Жилье

Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов

© Фото : Пресс-служба Главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
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ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев оценил работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где восстановлены объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается строительство жилья и возмещение убытков аграриям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что во вторник Николаев посетил с рабочим визитом Намский район. В результате паводка здесь пострадали 16 населенных пунктов. Были повреждены жилые дома, объекты транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.
© Фото : Пресс-служба Главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
1 из 2
© Фото : Пресс-служба Главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
2 из 2
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
1 из 2
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
2 из 2
Сегодня в районе строятся 14 новых домов. В общей сложности полностью утраченными признаны 78 домов. Подрядные организации ведут эти работы за свой счет. По окончании работ будет финансирование из бюджета. Николаев поручил правительству республики решить вопросы в оперативном порядке. Также он распорядился подключить строящиеся дома к газу по программе социальной газификации.
В селе Хатырык Николаев навестил семью Дьяконовых, у которых 4 детей. Во время наводнения в их частный дом зашла вода. После спада уровня воды, который достигал метра от пола, была оказана помощь в просушке строения, а затем выделены средства на восстановление имущества. Единовременную материальную помощь они получили в размере 60 тысяч рублей, финансовую помощь в связи с утратой имущества - в 600 тысяч. Также помогли земляки и неравнодушные граждане, передав продукты питания, инструменты, одежду и другие необходимые предметы.
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Глава республики провел совещание по аварийно-восстановительным работам в районах, пострадавших от весеннего половодья.
"Необходимо отметить, что проведены большие работы. В данное время практически полностью восстановлены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Это говорит о слаженной работе ответственных министерств. Остальным ведомствам необходимо активизировать работу. Сложнее обстоит ситуация по сельскому хозяйству. Из-за проблем, связанных с нормативно-правовой базой, вопрос достаточно долго затянулся. Тем не менее на этой неделе будут произведены выплаты сельхозтоваропроизводителям в части восстановления коровников, маслоцехов. Также поручил до конца этой недели подготовить решение по финансированию за падеж скота. На эти цели будет выделено порядка 40 миллионов рублей", - заключил он.
Ранее сообщалось о том, что 7 июня из-за паводка в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня. Сумма ущерба от стихийного бедствия в Намском, Олекминском, Нюрбинском и Анабарском районах составила 2,9 миллиарда рублей.
По поручению главы республики размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.
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