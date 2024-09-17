Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев оценил работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где восстановлены объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается строительство жилья и возмещение убытков аграриям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что во вторник Николаев посетил с рабочим визитом Намский район. В результате паводка здесь пострадали 16 населенных пунктов. Были повреждены жилые дома, объекты транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.
© Фото : Пресс-служба Главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
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© Фото : Пресс-служба Главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
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Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
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Глава Якутии Айсен Николаев оценил восстановление пострадавших от паводка населенных пунктов
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Саха
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Сегодня в районе строятся 14 новых домов. В общей сложности полностью утраченными признаны 78 домов. Подрядные организации ведут эти работы за свой счет. По окончании работ будет финансирование из бюджета. Николаев поручил правительству республики решить вопросы в оперативном порядке. Также он распорядился подключить строящиеся дома к газу по программе социальной газификации.
В селе Хатырык Николаев навестил семью Дьяконовых, у которых 4 детей. Во время наводнения в их частный дом зашла вода. После спада уровня воды, который достигал метра от пола, была оказана помощь в просушке строения, а затем выделены средства на восстановление имущества. Единовременную материальную помощь они получили в размере 60 тысяч рублей, финансовую помощь в связи с утратой имущества - в 600 тысяч. Также помогли земляки и неравнодушные граждане, передав продукты питания, инструменты, одежду и другие необходимые предметы.
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Глава республики провел совещание по аварийно-восстановительным работам в районах, пострадавших от весеннего половодья.
"Необходимо отметить, что проведены большие работы. В данное время практически полностью восстановлены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Это говорит о слаженной работе ответственных министерств. Остальным ведомствам необходимо активизировать работу. Сложнее обстоит ситуация по сельскому хозяйству. Из-за проблем, связанных с нормативно-правовой базой, вопрос достаточно долго затянулся. Тем не менее на этой неделе будут произведены выплаты сельхозтоваропроизводителям в части восстановления коровников, маслоцехов. Также поручил до конца этой недели подготовить решение по финансированию за падеж скота. На эти цели будет выделено порядка 40 миллионов рублей", - заключил он.
Ранее сообщалось о том, что 7 июня из-за паводка в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня. Сумма ущерба от стихийного бедствия в Намском, Олекминском, Нюрбинском и Анабарском районах составила 2,9 миллиарда рублей.
По поручению главы республики размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.