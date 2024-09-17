https://ria.ru/20240917/yakutiya-1973191737.html

Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов

Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов - РИА Новости, 17.09.2024

Глава Якутии оценил восстановление пострадавших от паводка районов

Глава Якутии Айсен Николаев оценил работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где восстановлены объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:11

2024-09-17T15:11

2024-09-17T15:11

республика саха (якутия)

айсен николаев

жилье

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ЯКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев оценил работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где восстановлены объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается строительство жилья и возмещение убытков аграриям, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что во вторник Николаев посетил с рабочим визитом Намский район. В результате паводка здесь пострадали 16 населенных пунктов. Были повреждены жилые дома, объекты транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Сегодня в районе строятся 14 новых домов. В общей сложности полностью утраченными признаны 78 домов. Подрядные организации ведут эти работы за свой счет. По окончании работ будет финансирование из бюджета. Николаев поручил правительству республики решить вопросы в оперативном порядке. Также он распорядился подключить строящиеся дома к газу по программе социальной газификации. В селе Хатырык Николаев навестил семью Дьяконовых, у которых 4 детей. Во время наводнения в их частный дом зашла вода. После спада уровня воды, который достигал метра от пола, была оказана помощь в просушке строения, а затем выделены средства на восстановление имущества. Единовременную материальную помощь они получили в размере 60 тысяч рублей, финансовую помощь в связи с утратой имущества - в 600 тысяч. Также помогли земляки и неравнодушные граждане, передав продукты питания, инструменты, одежду и другие необходимые предметы. Глава республики провел совещание по аварийно-восстановительным работам в районах, пострадавших от весеннего половодья. "Необходимо отметить, что проведены большие работы. В данное время практически полностью восстановлены объекты транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Это говорит о слаженной работе ответственных министерств. Остальным ведомствам необходимо активизировать работу. Сложнее обстоит ситуация по сельскому хозяйству. Из-за проблем, связанных с нормативно-правовой базой, вопрос достаточно долго затянулся. Тем не менее на этой неделе будут произведены выплаты сельхозтоваропроизводителям в части восстановления коровников, маслоцехов. Также поручил до конца этой недели подготовить решение по финансированию за падеж скота. На эти цели будет выделено порядка 40 миллионов рублей", - заключил он. Ранее сообщалось о том, что 7 июня из-за паводка в Якутии ввели режим ЧС федерального уровня. Сумма ущерба от стихийного бедствия в Намском, Олекминском, Нюрбинском и Анабарском районах составила 2,9 миллиарда рублей. По поручению главы республики размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.

https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html

https://ria.ru/20240905/investitsii-1970823077.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, жилье