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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 17.09.2024 (обновлено: 22:22 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vzryvy-1973287461.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:13
2024-09-17T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило местное издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Страна.ua: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание
Украинские пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило местное издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
«
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеКиевВооруженные силы Украины
 
 
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