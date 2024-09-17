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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:13
2024-09-17T22:13
2024-09-17T22:22
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило местное издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Страна.ua: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы