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СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 17.09.2024 (обновлено: 11:28 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vzryv-1973129199.html
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:27
2024-09-17T11:28
в мире
россия
украина
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240916/smi-1973049794.html
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в мире, россия, украина, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины

"Общественное": в украинских Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоге

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
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16 сентября, 19:13
На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСумыДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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