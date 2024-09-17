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СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины - РИА Новости, 17.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:27
2024-09-17T11:27
2024-09-17T11:28
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Украина, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины
"Общественное": в украинских Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоге