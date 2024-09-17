https://ria.ru/20240917/vzryv-1973129199.html

СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины

СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ сообщили о взрыве в Сумах на севере Украины

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:27

2024-09-17T11:27

2024-09-17T11:28

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240916/smi-1973049794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины