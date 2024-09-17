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В ВСУ пожаловались на неоднократную смену состава бригад из-за потерь
В ВСУ пожаловались на неоднократную смену состава бригад из-за потерь - РИА Новости, 17.09.2024
В ВСУ пожаловались на неоднократную смену состава бригад из-за потерь
Некоторые бригады ВСУ с февраля 2022 года меняли свой личный состав по нескольку раз из-за огромных потерь, заявил командир разведподразделения украинских войск РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:08
2024-09-17T18:08
2024-09-17T18:08
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Некоторые бригады ВСУ с февраля 2022 года меняли свой личный состав по нескольку раз из-за огромных потерь, заявил командир разведподразделения украинских войск Денис Ярославский. "Есть у нас бригады (ВСУ - ред.), которые уже меняли личный состав два раза, потому что были уничтожены "в ноль". Это 100% потерь, кроме, возможно, штаба. Вы понимаете, что такое 1% потерь и 95 % потерь в бригаде. Это же геноцид", - сказал Ярославский на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания "Политнавигатор". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ пожаловались на неоднократную смену состава бригад из-за потерь
Командир ВСУ: некоторые бригады меняли свой состав по нескольку раз из-за потерь