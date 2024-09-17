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Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 17.09.2024
Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области
Здание социального объекта и два сельхозпредприятия повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:46
2024-09-17T14:46
2024-09-17T14:46
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БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание социального объекта и два сельхозпредприятия повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В селе Петровка Белгородского района дрон атаковал социальный объект - выбиты окна и посечен фасад. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждено здание на территории сельхозпредприятия", - написал Гладков. По данным главы области, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа в результате прилета снаряда на территории сельхозпредприятия повреждено газовое оборудование. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
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Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали соцобъект и два сельхозпредприятия в Белгородской области