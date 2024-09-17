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Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/vsu-1973185308.html
Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 17.09.2024
Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области
Здание социального объекта и два сельхозпредприятия повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:46
2024-09-17T14:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание социального объекта и два сельхозпредприятия повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В селе Петровка Белгородского района дрон атаковал социальный объект - выбиты окна и посечен фасад. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждено здание на территории сельхозпредприятия", - написал Гладков. По данным главы области, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа в результате прилета снаряда на территории сельхозпредприятия повреждено газовое оборудование. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ повредили соцобъект и сельхозпредприятия в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали соцобъект и два сельхозпредприятия в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Здание социального объекта и два сельхозпредприятия повреждены в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Два населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В селе Петровка Белгородского района дрон атаковал социальный объект - выбиты окна и посечен фасад. Вследствие атаки еще одного беспилотника повреждено здание на территории сельхозпредприятия", - написал Гладков.
По данным главы области, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа в результате прилета снаряда на территории сельхозпредприятия повреждено газовое оборудование. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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