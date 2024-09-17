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Нарышкин отметил бережное отношение Словакии к памяти о ВОВ - РИА Новости, 17.09.2024
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11:05 17.09.2024 (обновлено: 11:06 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vov-1973126366.html
Нарышкин отметил бережное отношение Словакии к памяти о ВОВ
Нарышкин отметил бережное отношение Словакии к памяти о ВОВ - РИА Новости, 17.09.2024
Нарышкин отметил бережное отношение Словакии к памяти о ВОВ
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что в свое время был приятно поражен тому, как... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:05
2024-09-17T11:06
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что в свое время был приятно поражен тому, как Словакия бережет память о совместной борьбе с советским народом против гитлеровцев во Вторую мировую войну. По его словам, очень приятно, что это продолжается и сейчас. На круглом столе, посвященном истории сопротивления нацизму и антифашистских выступлений в странах Европы в годы Второй мировой войны, Нарышкин рассказал, что 10 лет назад ему "посчастливилось побывать в Банске-Бистрице, когда отмечалась очередная годовщина Словацкого национального восстания". "Я был приятно поражен, с какой теплотой и как тщательно относится Словакия к сохранению памяти о Словацком национальном восстании и о совместной борьбе советского и словацкого народа против гитлеровцев. И очень приятно, что такая позиция и словацкого народа, и словацкого правительства сохранилась и сегодня", - сказал Нарышкин. Словацкое национальное восстание — восстание, организованное словацким движением сопротивления в 29 августа - 27 октября 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено гитлеровцами, словацкие партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкая и румынская армии не освободили Словакию в 1945 году. -0-
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в мире, справки, словакия, россия, европа, сергей нарышкин, российское историческое общество
В мире, Справки, Словакия, Россия, Европа, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Нарышкин отметил бережное отношение Словакии к памяти о ВОВ

Нарышкин: Словакия бережет память о совместной борьбе с советским народом в ВОВ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что в свое время был приятно поражен тому, как Словакия бережет память о совместной борьбе с советским народом против гитлеровцев во Вторую мировую войну. По его словам, очень приятно, что это продолжается и сейчас.
На круглом столе, посвященном истории сопротивления нацизму и антифашистских выступлений в странах Европы в годы Второй мировой войны, Нарышкин рассказал, что 10 лет назад ему "посчастливилось побывать в Банске-Бистрице, когда отмечалась очередная годовщина Словацкого национального восстания".
"Я был приятно поражен, с какой теплотой и как тщательно относится Словакия к сохранению памяти о Словацком национальном восстании и о совместной борьбе советского и словацкого народа против гитлеровцев. И очень приятно, что такая позиция и словацкого народа, и словацкого правительства сохранилась и сегодня", - сказал Нарышкин.
Словацкое национальное восстание — восстание, организованное словацким движением сопротивления в 29 августа - 27 октября 1944 года против немецких войск, оккупировавших страну, и с целью свержения коллаборационистского правительства Йозефа Тисо. Хотя восстание было в значительной мере подавлено гитлеровцами, словацкие партизаны продолжали сопротивление до тех пор, пока Красная армия, а также чехословацкая и румынская армии не освободили Словакию в 1945 году. -0-
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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