https://ria.ru/20240917/vostok-1973140641.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.09.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:29

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 95 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240917/kelin-1973106345.html

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Варвара Скокшина

безопасность, киев, россия