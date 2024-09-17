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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.09.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:12
2024-09-17T12:12
2024-09-17T12:29
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 95 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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безопасность, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"