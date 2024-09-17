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На Вологодчине рассмотрят запрет на продажу алкоголя во время выпускных - РИА Новости, 17.09.2024
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Вологодская область
 
14:05 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/vologodchina-1973175711.html
На Вологодчине рассмотрят запрет на продажу алкоголя во время выпускных
На Вологодчине рассмотрят запрет на продажу алкоголя во время выпускных - РИА Новости, 17.09.2024
На Вологодчине рассмотрят запрет на продажу алкоголя во время выпускных
Вологодские депутаты намерены принять на очередной сессии законопроект о продаже алкоголя во время школьных праздников, который был внесен по инициативе... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:05
2024-09-17T14:05
вологодская область
георгий филимонов
сергей жестянников
алкоголь
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вологодские депутаты намерены принять на очередной сессии законопроект о продаже алкоголя во время школьных праздников, который был внесен по инициативе избранного губернатора Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального парламента. Даты проведения последнего звонка и выпускного в школах - день в мае и день в июне - ежегодно устанавливаются по рекомендациям департамента образования области. Информация об этом заблаговременно размещается на сайте ведомства. Именно в эти даты будут действовать ограничения продажи алкоголя. Мера по ограничению продажи спиртных напитков направлена на предотвращение негативного влияния алкоголя на молодое поколение вологжан. "Вопрос ограничения продажи алкоголя неоднократно поднимался Георгием Юрьевичем Филимоновым на оперативных совещаниях. Инициатива получила единогласную поддержку членов комитета ЗСО по экономической политике и собственности, следующий шаг – принятие закона. Не секрет, что алкоголь может стать триггером к агрессии и конфликтам, повлечь за собой непредсказуемое поведение подростков. Неприятностей лучше избежать, особенно когда стоишь на пороге взрослой жизни. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде других регионов", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания региона Сергея Жестянникова. Окончательное решение будет принято на 37-й сессии ЗСО, которая состоится 25 сентября. В случае поддержки парламентариев закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240917/vologodchina-1973171943.html
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георгий филимонов, сергей жестянников, алкоголь
Вологодская область, Георгий Филимонов, Сергей Жестянников, Алкоголь

На Вологодчине рассмотрят запрет на продажу алкоголя во время выпускных

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиДепутаты Законодательного Собрания Вологодской области во время сессии
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области во время сессии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области во время сессии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вологодские депутаты намерены принять на очередной сессии законопроект о продаже алкоголя во время школьных праздников, который был внесен по инициативе избранного губернатора Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Даты проведения последнего звонка и выпускного в школах - день в мае и день в июне - ежегодно устанавливаются по рекомендациям департамента образования области. Информация об этом заблаговременно размещается на сайте ведомства. Именно в эти даты будут действовать ограничения продажи алкоголя.
Мера по ограничению продажи спиртных напитков направлена на предотвращение негативного влияния алкоголя на молодое поколение вологжан.
"Вопрос ограничения продажи алкоголя неоднократно поднимался Георгием Юрьевичем Филимоновым на оперативных совещаниях. Инициатива получила единогласную поддержку членов комитета ЗСО по экономической политике и собственности, следующий шаг – принятие закона. Не секрет, что алкоголь может стать триггером к агрессии и конфликтам, повлечь за собой непредсказуемое поведение подростков. Неприятностей лучше избежать, особенно когда стоишь на пороге взрослой жизни. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде других регионов", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания региона Сергея Жестянникова.
Окончательное решение будет принято на 37-й сессии ЗСО, которая состоится 25 сентября. В случае поддержки парламентариев закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Жестянников утвердил график работы над проектами законов на Вологодчине
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновСергей ЖестянниковАлкоголь
 
 
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