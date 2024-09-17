https://ria.ru/20240917/vologodchina-1973171943.html

Жестянников утвердил график работы над проектами законов на Вологодчине

Жестянников утвердил график работы над проектами законов на Вологодчине - РИА Новости, 17.09.2024

Жестянников утвердил график работы над проектами законов на Вологодчине

Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников во вторник совместно с председателями комитетов областного парламента рассмотрел... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:53

2024-09-17T13:53

2024-09-17T13:53

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников во вторник совместно с председателями комитетов областного парламента рассмотрел перечень законопроектов для реализации предложений участников стратсессий, сообщает пресс-служба регионального парламента. Минувшим летом в регионе прошли 74 муниципальные и отраслевые стратегические сессии, в рамках которых поступило почти 7 тысяч предложений от экспертов, общественников и местных жителей. 118 из них касаются правового регулирования. "Довольно много важных инициатив, которые мы депутатским корпусом можем помочь реализовать. Причем, есть не только местного или регионального значения, но и федерального уровня. В этом нам должна помочь Парламентская Ассоциация Северо-Запада России, поддержкой которой мы планируем заручиться. В целом мы сейчас переформатируем работу областного парламента, в том числе возобновляем выездную работу. И в этом мы видим поддержку наших коллег из Госдумы", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Озвученные на стратсессиях инициативы, которые можно реализовать путем внесения изменений в областные или федеральные законы, уже прорабатываются в профильных комитетах Законодательного Собрания. Они касаются абсолютно всех сфер – соцполитики, экономики, сельского хозяйства, общественной жизни, местного самоуправления. Все вопросы разбиты на блоки, определены сроки – ближайшее касание, средне- или долгосрочная перспектива, за каждым закреплены ответственные лица. После всех согласований, рассмотрения на уровне комитетов, законопроекты будут вынесены на сессию ЗСО. Как отметил Жестянников, важно, чтобы все решения были подкреплены финансированием, поэтому инициативы со стратсессий также будут рассмотрены и в рамках "нулевых чтений" проекта областного бюджета на ближайшую трехлетку.

https://ria.ru/20240913/zhestyannikov-1972496931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников