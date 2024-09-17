https://ria.ru/20240917/volodin-1973150834.html

Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина

Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина - РИА Новости, 17.09.2024

Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:40

2024-09-17T12:40

2024-09-17T12:40

политика

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы совместно с кабмином к концу года выйти на 100% его выполнение. "Хотелось бы, чтобы все руководители профильных комитетов сосредоточились на его реализации и совместно с правительством мы сделали все, чтобы мы до конца года вышли на 100-процентное решение задач, которые поставлены президентом перед Федеральным Собранием", - сказал он на заседании ГД.

https://ria.ru/20240313/soveschanie-1932747535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф