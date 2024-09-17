https://ria.ru/20240917/volodin-1973150834.html
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина - РИА Новости, 17.09.2024
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:40
2024-09-17T12:40
2024-09-17T12:40
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы совместно с кабмином к концу года выйти на 100% его выполнение. "Хотелось бы, чтобы все руководители профильных комитетов сосредоточились на его реализации и совместно с правительством мы сделали все, чтобы мы до конца года вышли на 100-процентное решение задач, которые поставлены президентом перед Федеральным Собранием", - сказал он на заседании ГД.
https://ria.ru/20240313/soveschanie-1932747535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина
Володин: к концу года нужно выйти на стопроцентное выполнение послания Путина
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы совместно с кабмином к концу года выйти на 100% его выполнение.
"Хотелось бы, чтобы все руководители профильных комитетов сосредоточились на его реализации и совместно с правительством мы сделали все, чтобы мы до конца года вышли на 100-процентное решение задач, которые поставлены президентом перед Федеральным Собранием", - сказал он на заседании ГД.