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Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина - РИА Новости, 17.09.2024
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12:40 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/volodin-1973150834.html
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина - РИА Новости, 17.09.2024
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:40
2024-09-17T12:40
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы совместно с кабмином к концу года выйти на 100% его выполнение. "Хотелось бы, чтобы все руководители профильных комитетов сосредоточились на его реализации и совместно с правительством мы сделали все, чтобы мы до конца года вышли на 100-процентное решение задач, которые поставлены президентом перед Федеральным Собранием", - сказал он на заседании ГД.
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин предложил сосредоточиться на реализации послания Путина

Володин: к концу года нужно выйти на стопроцентное выполнение послания Путина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил руководителям комитетов ГД сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы совместно с кабмином к концу года выйти на 100% его выполнение.
"Хотелось бы, чтобы все руководители профильных комитетов сосредоточились на его реализации и совместно с правительством мы сделали все, чтобы мы до конца года вышли на 100-процентное решение задач, которые поставлены президентом перед Федеральным Собранием", - сказал он на заседании ГД.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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