https://ria.ru/20240917/vladivostok-1973084880.html

Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS

Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS - РИА Новости, 17.09.2024

Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS

Жительница Владивостока, подававшая сигналы о помощи, выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры, медики оказывают помощь пострадавшей, сообщает в своём... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T01:45

2024-09-17T01:45

2024-09-17T02:29

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Жительница Владивостока, подававшая сигналы о помощи, выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры, медики оказывают помощь пострадавшей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья.Ранее в соцсетях распространились фото и видео с сигналами о помощи: на окнах одной из квартир многоэтажки были написаны большие буквы SOS, вечером из квартиры подавали сигналы фонариком. Сообщалось, что все происходит во Владивостоке. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в доме №50А по улице Луговой во Владивостоке. Получив информацию о том, что женщина сигнализирует о помощи, на место выехали представители правоохранительных органов и специальных служб. "В ответ на попытки связаться с ней через запертую дверь квартиры и оказать необходимую помощь, женщина стала покидать жилище через окно и сорвалась с карниза. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.Прокуратура Первореченского района Владивостока поставила на контроль доследственную проверку случившегося.

https://ria.ru/20240831/moskva-1969664122.html

https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html

владивосток

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происшествия, владивосток