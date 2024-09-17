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Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS - РИА Новости, 17.09.2024
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01:45 17.09.2024 (обновлено: 02:29 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/vladivostok-1973084880.html
Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS
Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS - РИА Новости, 17.09.2024
Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS
Жительница Владивостока, подававшая сигналы о помощи, выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры, медики оказывают помощь пострадавшей, сообщает в своём... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T01:45
2024-09-17T02:29
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Жительница Владивостока, подававшая сигналы о помощи, выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры, медики оказывают помощь пострадавшей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья.Ранее в соцсетях распространились фото и видео с сигналами о помощи: на окнах одной из квартир многоэтажки были написаны большие буквы SOS, вечером из квартиры подавали сигналы фонариком. Сообщалось, что все происходит во Владивостоке. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в доме №50А по улице Луговой во Владивостоке. Получив информацию о том, что женщина сигнализирует о помощи, на место выехали представители правоохранительных органов и специальных служб. "В ответ на попытки связаться с ней через запертую дверь квартиры и оказать необходимую помощь, женщина стала покидать жилище через окно и сорвалась с карниза. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.Прокуратура Первореченского района Владивостока поставила на контроль доследственную проверку случившегося.
https://ria.ru/20240831/moskva-1969664122.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS

Во Владивостоке женщина выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Жительница Владивостока, подававшая сигналы о помощи, выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры, медики оказывают помощь пострадавшей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео с сигналами о помощи: на окнах одной из квартир многоэтажки были написаны большие буквы SOS, вечером из квартиры подавали сигналы фонариком. Сообщалось, что все происходит во Владивостоке.
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По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в доме №50А по улице Луговой во Владивостоке. Получив информацию о том, что женщина сигнализирует о помощи, на место выехали представители правоохранительных органов и специальных служб.
"В ответ на попытки связаться с ней через запертую дверь квартиры и оказать необходимую помощь, женщина стала покидать жилище через окно и сорвалась с карниза. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Прокуратура Первореченского района Владивостока поставила на контроль доследственную проверку случившегося.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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