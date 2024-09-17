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Венесуэла направила представителям ЕС ноту протеста - РИА Новости, 17.09.2024
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21:42 17.09.2024 (обновлено: 21:46 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/venesuela-1973283005.html
Венесуэла направила представителям ЕС ноту протеста
Венесуэла направила представителям ЕС ноту протеста - РИА Новости, 17.09.2024
Венесуэла направила представителям ЕС ноту протеста
Правительство Венесуэлы направило делегации Евросоюза в Каракасе ноту протеста против вмешательства верховного представителя по внешней политике Жозепа Борреля... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:42
2024-09-17T21:46
в мире
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жозеп боррель
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы направило делегации Евросоюза в Каракасе ноту протеста против вмешательства верховного представителя по внешней политике Жозепа Борреля в дела американской страны, сообщила заместитель министра по делам Европы МИД Венесуэлы Коромото Годой. "Я вручила ноту протеста главе делегации Европейского Союза Рэйчел Руме в связи с продолжающимися интервенционистскими заявлениями Верховного представителя Жозепа Борреля. Венесуэла уважает себя, на своей родине мы не потерпим больше вмешательства, Европейский Союз пусть занимается своими проблемами, его планы против нашей демократии провалились как всегда", - написала Годой в своем блоге в Х. Глава европейской дипломатии Боррель назвал в воскресенье правительство Николаса Мадуро диктаторским и авторитарным режимом. Его заявления прозвучали на фоне дипломатического конфликта Венесуэлы и Испании, который разгорелся из-за слов испанского министра обороны о диктатуре как причине миграции венесуэльцев и действий испанских депутатов, призвавших признать кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах Венесуэлы. Заявления из Мадрида вызвали гнев союзников Мадуро в парламенте, которые призвали правительство страны приостановить торговые и дипломатические отношения с Испанией. Правительство отозвало своего посла из Испании и вызвало для объяснений посла королевства в Каракасе. Кроме того, власти Венесуэлы 14 сентября сообщили о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и одного гражданина Чехии, обвинив их в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране и убить некоторых ее лидеров, в том числе Мадуро. По информации венесуэльского следствия, эти задержанные работали на ЦРУ и испанскую разведку. Испанское правительство принадлежность задержанных к своим спецслужбам не подтвердило и через посольство запросило к ним доступ.
https://ria.ru/20240917/maduro-1973178332.html
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в мире, цены на нефть, венесуэла, испания, каракас, жозеп боррель, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Испания, Каракас, Жозеп Боррель, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
Венесуэла направила представителям ЕС ноту протеста

Венесуэла после слов Борреля направила ЕС ноту протеста против вмешательства

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы направило делегации Евросоюза в Каракасе ноту протеста против вмешательства верховного представителя по внешней политике Жозепа Борреля в дела американской страны, сообщила заместитель министра по делам Европы МИД Венесуэлы Коромото Годой.
«
"Я вручила ноту протеста главе делегации Европейского Союза Рэйчел Руме в связи с продолжающимися интервенционистскими заявлениями Верховного представителя Жозепа Борреля. Венесуэла уважает себя, на своей родине мы не потерпим больше вмешательства, Европейский Союз пусть занимается своими проблемами, его планы против нашей демократии провалились как всегда", - написала Годой в своем блоге в Х.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Мадуро назвал задержанных в Венесуэле испанцев террористами
Вчера, 14:20
Глава европейской дипломатии Боррель назвал в воскресенье правительство Николаса Мадуро диктаторским и авторитарным режимом. Его заявления прозвучали на фоне дипломатического конфликта Венесуэлы и Испании, который разгорелся из-за слов испанского министра обороны о диктатуре как причине миграции венесуэльцев и действий испанских депутатов, призвавших признать кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах Венесуэлы.
Заявления из Мадрида вызвали гнев союзников Мадуро в парламенте, которые призвали правительство страны приостановить торговые и дипломатические отношения с Испанией. Правительство отозвало своего посла из Испании и вызвало для объяснений посла королевства в Каракасе.
Кроме того, власти Венесуэлы 14 сентября сообщили о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и одного гражданина Чехии, обвинив их в попытке дестабилизировать политическую ситуацию в стране и убить некоторых ее лидеров, в том числе Мадуро. По информации венесуэльского следствия, эти задержанные работали на ЦРУ и испанскую разведку. Испанское правительство принадлежность задержанных к своим спецслужбам не подтвердило и через посольство запросило к ним доступ.
Эдмундо Гонсалес - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Германии прокомментировали получение Гонсалесом убежища в ЕС
8 сентября, 20:30
 
В миреЦены на нефтьВенесуэлаИспанияКаракасЖозеп БоррельНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Евросоюз
 
 
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