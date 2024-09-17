https://ria.ru/20240917/vaktsinatsiya-1973086387.html

Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2024

Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России на сегодняшний день не планируется, но при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить, заявила в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T02:49

2024-09-17T02:49

2024-09-17T02:49

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России на сегодняшний день не планируется, но при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их", - сказала Попова. Она отметила, что в настоящее время делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как тяжесть его год от года не меняется, и осложнения могут быть очень серьезными.

https://ria.ru/20240914/vaktsina-1972641874.html

россия

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, общество