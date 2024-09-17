https://ria.ru/20240917/vaktsinatsiya-1973086387.html
Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2024
Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса в России на сегодняшний день не планируется, но при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить, заявила в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T02:49
2024-09-17T02:49
2024-09-17T02:49
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России на сегодняшний день не планируется, но при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их", - сказала Попова. Она отметила, что в настоящее время делается акцент на массовую вакцинацию против гриппа, так как тяжесть его год от года не меняется, и осложнения могут быть очень серьезными.
https://ria.ru/20240914/vaktsina-1972641874.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса, общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса, Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность массовой вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: массовая вакцинация от COVID-19 не планируется