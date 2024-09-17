https://ria.ru/20240917/ukraina-1973290464.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:43

2024-09-17T22:43

2024-09-17T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 22.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972634633.html

украина

кировоградская область

харьковская область

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в мире, украина, кировоградская область, харьковская область, вооруженные силы рф