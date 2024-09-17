https://ria.ru/20240917/ukraina-1973290464.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:43
2024-09-17T22:43
2024-09-17T22:43
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 22.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972634633.html
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в мире, украина, кировоградская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу