Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973290464.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:43
2024-09-17T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 22.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972634633.html
украина
кировоградская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кировоградская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу

© AP PhotoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушная тревога распространилась во вторник на Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 22.15 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
14 сентября, 00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала