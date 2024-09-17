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На Украине работника военного завода осудили на 15 лет за госизмену - РИА Новости, 17.09.2024
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19:55 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973270292.html
На Украине работника военного завода осудили на 15 лет за госизмену
На Украине работника военного завода осудили на 15 лет за госизмену - РИА Новости, 17.09.2024
На Украине работника военного завода осудили на 15 лет за госизмену
Украинский суд приговорил сотрудника одного из киевских заводов госпредприятия "Укроборонпром" к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за государственную... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:55
2024-09-17T19:55
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинский суд приговорил сотрудника одного из киевских заводов госпредприятия "Укроборонпром" к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщает во вторник СБУ. "По материалам СБУ 15 лет тюрьмы (с конфискацией имущества - ред.) получил "крот" российского ГРУ, который шпионил на оборонном заводе Киева... Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В свою очередь, как сообщает офис генпрокурора Украины, речь идет о бывшем сотруднике госпредприятия "Укроборонпром", чье имя не указывается. По данным издания "Украинская правда, речь идет о Сергее Федотове. В СБУ добавили, что завод выполняет государственные оборонные заказы. На основании собранных следователями СБУ мужчина признан виновным по статье уголовного кодекса Украины "Государственная измена".
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, укроборонпром, главное разведывательное управление рф
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Укроборонпром, Главное разведывательное управление РФ
На Украине работника военного завода осудили на 15 лет за госизмену

СБУ: сотрудник завода "Укроборонпром" получил 15 лет тюрьмы за госизмену

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинский суд приговорил сотрудника одного из киевских заводов госпредприятия "Укроборонпром" к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за государственную измену, сообщает во вторник СБУ.
"По материалам СБУ 15 лет тюрьмы (с конфискацией имущества - ред.) получил "крот" российского ГРУ, который шпионил на оборонном заводе Киева... Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В свою очередь, как сообщает офис генпрокурора Украины, речь идет о бывшем сотруднике госпредприятия "Укроборонпром", чье имя не указывается. По данным издания "Украинская правда, речь идет о Сергее Федотове.
В СБУ добавили, что завод выполняет государственные оборонные заказы. На основании собранных следователями СБУ мужчина признан виновным по статье уголовного кодекса Украины "Государственная измена".
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