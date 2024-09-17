https://ria.ru/20240917/ukraina-1973215309.html

На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации

На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации - РИА Новости, 17.09.2024

На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации

На Украине староста округа одного из горсоветов в Ровненской области и правоохранитель помогали военнообязанным уклониться от мобилизации за 100 тысяч гривен... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:42

2024-09-17T16:42

2024-09-17T16:42

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На Украине староста округа одного из горсоветов в Ровненской области и правоохранитель помогали военнообязанным уклониться от мобилизации за 100 тысяч гривен (около 2,4 тысяч долларов), для этого против мужчин заводили фиктивное уголовное дело, по которому можно было получить условное наказание, сообщили в госбюро расследований (ГБР). "Работники ГБР предъявили обвинение старосте одного из округов Радивиловского горсовета и правоохранителю, которые организовали заработок на уклонистах. Староста выдавал повестки по вызову мужчин в военкомат. Во время выдачи повесток он намекал, что может помочь с уклонением от службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, сотрудник правоохранительных органов искусственно возбуждал уголовное дело, по которому можно было получить условное наказание. На время его отбывания и следствия военнообязанный избегал мобилизации. "Услуга стоила в среднем 100 тысяч гривен. Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц", - добавили в ГБР. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в начале июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240916/vsu-1973012350.html

https://ria.ru/20240916/vsu-1972867676.html

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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины