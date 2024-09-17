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На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации - РИА Новости, 17.09.2024
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16:42 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973215309.html
На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации
На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации - РИА Новости, 17.09.2024
На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации
На Украине староста округа одного из горсоветов в Ровненской области и правоохранитель помогали военнообязанным уклониться от мобилизации за 100 тысяч гривен... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:42
2024-09-17T16:42
в мире
украина
ровненская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На Украине староста округа одного из горсоветов в Ровненской области и правоохранитель помогали военнообязанным уклониться от мобилизации за 100 тысяч гривен (около 2,4 тысяч долларов), для этого против мужчин заводили фиктивное уголовное дело, по которому можно было получить условное наказание, сообщили в госбюро расследований (ГБР). "Работники ГБР предъявили обвинение старосте одного из округов Радивиловского горсовета и правоохранителю, которые организовали заработок на уклонистах. Староста выдавал повестки по вызову мужчин в военкомат. Во время выдачи повесток он намекал, что может помочь с уклонением от службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, сотрудник правоохранительных органов искусственно возбуждал уголовное дело, по которому можно было получить условное наказание. На время его отбывания и следствия военнообязанный избегал мобилизации. "Услуга стоила в среднем 100 тысяч гривен. Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц", - добавили в ГБР. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в начале июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240916/vsu-1973012350.html
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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
На Украине староста округа и полицейский помогали избежать мобилизации

ГБР: в Ровненской области староста округа и полицейский помогали уклонистам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На Украине староста округа одного из горсоветов в Ровненской области и правоохранитель помогали военнообязанным уклониться от мобилизации за 100 тысяч гривен (около 2,4 тысяч долларов), для этого против мужчин заводили фиктивное уголовное дело, по которому можно было получить условное наказание, сообщили в госбюро расследований (ГБР).
"Работники ГБР предъявили обвинение старосте одного из округов Радивиловского горсовета и правоохранителю, которые организовали заработок на уклонистах. Староста выдавал повестки по вызову мужчин в военкомат. Во время выдачи повесток он намекал, что может помочь с уклонением от службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
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По информации ведомства, сотрудник правоохранительных органов искусственно возбуждал уголовное дело, по которому можно было получить условное наказание. На время его отбывания и следствия военнообязанный избегал мобилизации.
"Услуга стоила в среднем 100 тысяч гривен. Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц", - добавили в ГБР.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в начале июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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