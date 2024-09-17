https://ria.ru/20240917/ukraina-1973149651.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.09.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:35

2024-09-17T12:35

2024-09-17T13:16

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена около 12.00 мск. Позднее в украинских ВВС заявили, что тревога в регионах связана с возможной боевой работой по "неустановленной воздушной целию".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240917/vzryv-1973129199.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, львовская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины