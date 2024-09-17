https://ria.ru/20240917/tramp-1973277419.html

В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента

В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента - РИА Новости, 17.09.2024

В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента

Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:40

2024-09-17T20:40

2024-09-17T20:45

в мире

дональд трамп

конгресс сша

повторное покушение на трампа

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность политика на том же уровне, на каком ее обеспечивают для президента Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News. Как сообщают восемь конгрессменов в тексте письма, представленном телеканалом, своим обращением они хотят подчеркнуть явную нехватку ресурсов, направленных на защиту Трампа Секретной службой с учетом того, что ее агенты не сумели должным образом обеспечить безопасность политика в ходе двух покушений на него, состоявшихся 15 сентября и 13 июля. "Мы просим, чтобы вы предприняли следующие действия... Сделали... Трампа объектом защиты с тем же уровнем защитных ресурсов, который предоставляется действующему президенту", - говорится в письме. Кроме того, к 27 сентября конгрессмены просят от Секретной службы провести брифинг перед членами Конгресса по покушениям на Трампа, а также рассказать, каким образом служба планирует успешную защиту политика в дальнейшем. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240917/tramp-1973174507.html

https://ria.ru/20240917/ssha-1973128112.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, конгресс сша, повторное покушение на трампа, сша