В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента
Конгрессмены-республиканцы призвали обеспечить Трампу защиту как у президента
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность политика на том же уровне, на каком ее обеспечивают для президента Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщают восемь конгрессменов в тексте письма, представленном телеканалом, своим обращением они хотят подчеркнуть явную нехватку ресурсов, направленных на защиту Трампа Секретной службой с учетом того, что ее агенты не сумели должным образом обеспечить безопасность политика в ходе двух покушений на него, состоявшихся 15 сентября и 13 июля.
"Мы просим, чтобы вы предприняли следующие действия... Сделали... Трампа объектом защиты с тем же уровнем защитных ресурсов, который предоставляется действующему президенту", - говорится в письме.
Кроме того, к 27 сентября конгрессмены просят от Секретной службы провести брифинг перед членами Конгресса по покушениям на Трампа, а также рассказать, каким образом служба планирует успешную защиту политика в дальнейшем.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.