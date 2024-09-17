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В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента - РИА Новости, 17.09.2024
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20:40 17.09.2024 (обновлено: 20:45 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/tramp-1973277419.html
В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента
В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента - РИА Новости, 17.09.2024
В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента
Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:40
2024-09-17T20:45
в мире
дональд трамп
конгресс сша
повторное покушение на трампа
сша
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность политика на том же уровне, на каком ее обеспечивают для президента Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News. Как сообщают восемь конгрессменов в тексте письма, представленном телеканалом, своим обращением они хотят подчеркнуть явную нехватку ресурсов, направленных на защиту Трампа Секретной службой с учетом того, что ее агенты не сумели должным образом обеспечить безопасность политика в ходе двух покушений на него, состоявшихся 15 сентября и 13 июля. "Мы просим, чтобы вы предприняли следующие действия... Сделали... Трампа объектом защиты с тем же уровнем защитных ресурсов, который предоставляется действующему президенту", - говорится в письме. Кроме того, к 27 сентября конгрессмены просят от Секретной службы провести брифинг перед членами Конгресса по покушениям на Трампа, а также рассказать, каким образом служба планирует успешную защиту политика в дальнейшем. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240917/tramp-1973174507.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, дональд трамп, конгресс сша, повторное покушение на трампа, сша
В мире, Дональд Трамп, Конгресс США, Повторное покушение на Трампа, США
В конгрессе призвали обеспечить Трампу защиту президента

Конгрессмены-республиканцы призвали обеспечить Трампу защиту как у президента

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Республиканцы-конгрессмены США на фоне второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа потребовали у Секретной службы обеспечить безопасность политика на том же уровне, на каком ее обеспечивают для президента Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщают восемь конгрессменов в тексте письма, представленном телеканалом, своим обращением они хотят подчеркнуть явную нехватку ресурсов, направленных на защиту Трампа Секретной службой с учетом того, что ее агенты не сумели должным образом обеспечить безопасность политика в ходе двух покушений на него, состоявшихся 15 сентября и 13 июля.
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"Мы просим, чтобы вы предприняли следующие действия... Сделали... Трампа объектом защиты с тем же уровнем защитных ресурсов, который предоставляется действующему президенту", - говорится в письме.
Кроме того, к 27 сентября конгрессмены просят от Секретной службы провести брифинг перед членами Конгресса по покушениям на Трампа, а также рассказать, каким образом служба планирует успешную защиту политика в дальнейшем.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 11:19
 
В миреДональд ТрампКонгресс СШАПовторное покушение на ТрампаСША
 
 
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