Город проживания Трампа просит больше денег на его безопасность, пишут СМИ
Bloomberg: город Палм-Бич попросил больше денег на безопасность Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Город Палм-Бич в штате Флорида, где располагается резиденция экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, просит у федеральных властей финансовой помощи, так как поддержание безопасности бывшего президента стало обходиться слишком дорого, передает агентство Bloomberg.
"Палм-Бич, один из богатейших населенных пунктов США, просит поддержки у правительства после того, как стоимость поддержания безопасности его самого известного жителя, экс-президента Дональда Трампа, взлетела до 93 тысяч долларов в день", - говорится в публикации.
Агентство отмечает, что город с годовым бюджетом в 8 миллиардов долларов увеличил расходы на безопасность экс-президента еще после июльского покушения на его жизнь в штате Пенсильвания. Однако второе покушение, произошедшее на поле для гольфа в соседнем городе Уэст-Палм-Бич всего в нескольких километрах от резиденции Трампа, заставило Секретную службу США и ряд других силовых ведомств запросить дальнейшее увеличение финансирования.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.