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Город проживания Трампа просит больше денег на его безопасность, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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18:44 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/tramp-1973248471.html
Город проживания Трампа просит больше денег на его безопасность, пишут СМИ
Город проживания Трампа просит больше денег на его безопасность, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Город проживания Трампа просит больше денег на его безопасность, пишут СМИ
Город Палм-Бич в штате Флорида, где располагается резиденция экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, просит у федеральных властей финансовой... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:44
2024-09-17T18:44
в мире
сша
дональд трамп
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Город Палм-Бич в штате Флорида, где располагается резиденция экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, просит у федеральных властей финансовой помощи, так как поддержание безопасности бывшего президента стало обходиться слишком дорого, передает агентство Bloomberg. "Палм-Бич, один из богатейших населенных пунктов США, просит поддержки у правительства после того, как стоимость поддержания безопасности его самого известного жителя, экс-президента Дональда Трампа, взлетела до 93 тысяч долларов в день", - говорится в публикации. Агентство отмечает, что город с годовым бюджетом в 8 миллиардов долларов увеличил расходы на безопасность экс-президента еще после июльского покушения на его жизнь в штате Пенсильвания. Однако второе покушение, произошедшее на поле для гольфа в соседнем городе Уэст-Палм-Бич всего в нескольких километрах от резиденции Трампа, заставило Секретную службу США и ряд других силовых ведомств запросить дальнейшее увеличение финансирования. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240917/tramp-1973174507.html
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5
4.7
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в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
Город проживания Трампа просит больше денег на его безопасность, пишут СМИ

Bloomberg: город Палм-Бич попросил больше денег на безопасность Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Город Палм-Бич в штате Флорида, где располагается резиденция экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, просит у федеральных властей финансовой помощи, так как поддержание безопасности бывшего президента стало обходиться слишком дорого, передает агентство Bloomberg.
"Палм-Бич, один из богатейших населенных пунктов США, просит поддержки у правительства после того, как стоимость поддержания безопасности его самого известного жителя, экс-президента Дональда Трампа, взлетела до 93 тысяч долларов в день", - говорится в публикации.
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Вчера, 14:03
Агентство отмечает, что город с годовым бюджетом в 8 миллиардов долларов увеличил расходы на безопасность экс-президента еще после июльского покушения на его жизнь в штате Пенсильвания. Однако второе покушение, произошедшее на поле для гольфа в соседнем городе Уэст-Палм-Бич всего в нескольких километрах от резиденции Трампа, заставило Секретную службу США и ряд других силовых ведомств запросить дальнейшее увеличение финансирования.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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В миреСШАДональд ТрампПовторное покушение на Трампа
 
 
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