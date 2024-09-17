В конгрессе задались вопросом, как покушавшийся на Трампа узнал, где он был
Конгрессвумен Грин предположила, что Рауту сообщили о местоположении Трампа
© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X задалась вопросом, каким образом Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, мог узнать о его местоположении.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что игра в гольф 15 сентября, во время которой было совершено покушение на Трампа, не была запланирована, ее добавили в расписание в последнюю минуту. Официальных мероприятий в этот день у экс-президента США не было запланировано.
"Игра Трампа в гольф не была запланирована и не была внесена ни в одно публичное расписание. Трамп постоянно летает по стране. Он разъезжает между Бедминстером (где расположен гольф-клуб - ред.) и Мар-а-Лаго (резиденцией Трампа - ред.) и всегда находится где-то между. Как Райан Раут узнал, что Трамп будет играть в гольф на Палм-Бич? Если ему об этом не сказали", - написала она, комментируя новость CNN.
Бывший помощник директора ФБР Крис Свекер считает, что Раут мог получить инсайдерскую информацию.
"Есть всего несколько вариантов. Первый - у этого парня была информация изнутри", - заявил Свекер газете Daily Mail.
Как отмечает экс-сотрудник бюро, слова которого приводятся в публикации, Раут либо намеренно собирал информацию и следил за Трампом, либо ему повезло и он получил информацию случайно, однако, по мнению Свекера, это маловероятно.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.