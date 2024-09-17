https://ria.ru/20240917/tramp-1973174507.html

В конгрессе задались вопросом, как покушавшийся на Трампа узнал, где он был

В конгрессе задались вопросом, как покушавшийся на Трампа узнал, где он был - РИА Новости, 17.09.2024

В конгрессе задались вопросом, как покушавшийся на Трампа узнал, где он был

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X задалась вопросом, каким образом Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента и... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:03

2024-09-17T14:03

2024-09-17T14:05

в мире

сша

дональд трамп

марджори тейлор грин

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X задалась вопросом, каким образом Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, мог узнать о его местоположении. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что игра в гольф 15 сентября, во время которой было совершено покушение на Трампа, не была запланирована, ее добавили в расписание в последнюю минуту. Официальных мероприятий в этот день у экс-президента США не было запланировано. "Игра Трампа в гольф не была запланирована и не была внесена ни в одно публичное расписание. Трамп постоянно летает по стране. Он разъезжает между Бедминстером (где расположен гольф-клуб - ред.) и Мар-а-Лаго (резиденцией Трампа - ред.) и всегда находится где-то между. Как Райан Раут узнал, что Трамп будет играть в гольф на Палм-Бич? Если ему об этом не сказали", - написала она, комментируя новость CNN. Бывший помощник директора ФБР Крис Свекер считает, что Раут мог получить инсайдерскую информацию. "Есть всего несколько вариантов. Первый - у этого парня была информация изнутри", - заявил Свекер газете Daily Mail. Как отмечает экс-сотрудник бюро, слова которого приводятся в публикации, Раут либо намеренно собирал информацию и следил за Трампом, либо ему повезло и он получил информацию случайно, однако, по мнению Свекера, это маловероятно. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240917/ssha-1973128112.html

https://ria.ru/20240917/mask-1973080702.html

https://ria.ru/20240917/tramp-1973047964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин, повторное покушение на трампа