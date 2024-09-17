Демократы ответственны за покушения на Трампа, заявила конгрессвумен
Конгрессвумен Грин: американские демократы превратили Трампа в мишень
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Демократы в США несут ответственность за покушения на бывшего президента страны и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, так как они превратили его в мишень, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X.
"Демократы и их партнеры в основных СМИ несут ответственность за покушения на президента Трампа. Их риторика довольно ясна. Они поместили мишень на Трампа, а многие напрямую призывали к его казни", - считает конгрессвумен.
Она также призвала демократов отказаться от подобных атак и заявлений, которые могут вызвать агрессию. В качестве примера агрессивной риторики со стороны демократов Тейлор Грин привела заявления вице-президента США Камалы Харрис о том, что Трамп является угрозой демократии. Кроме того, она указала и на высказывания нынешнего президента США Джо Байдена, в которых он называл Трампа "экзистенциональной угрозой" и "воплощением экстремизма".
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.