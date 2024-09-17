https://ria.ru/20240917/tramp-1973109713.html

Демократы ответственны за покушения на Трампа, заявила конгрессвумен

Демократы ответственны за покушения на Трампа, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 17.09.2024

Демократы ответственны за покушения на Трампа, заявила конгрессвумен

Демократы в США несут ответственность за покушения на бывшего президента страны и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, так как они превратили... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:47

2024-09-17T09:47

2024-09-17T09:47

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Демократы в США несут ответственность за покушения на бывшего президента страны и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, так как они превратили его в мишень, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X. "Демократы и их партнеры в основных СМИ несут ответственность за покушения на президента Трампа. Их риторика довольно ясна. Они поместили мишень на Трампа, а многие напрямую призывали к его казни", - считает конгрессвумен. Она также призвала демократов отказаться от подобных атак и заявлений, которые могут вызвать агрессию. В качестве примера агрессивной риторики со стороны демократов Тейлор Грин привела заявления вице-президента США Камалы Харрис о том, что Трамп является угрозой демократии. Кроме того, она указала и на высказывания нынешнего президента США Джо Байдена, в которых он называл Трампа "экзистенциональной угрозой" и "воплощением экстремизма". Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240917/tramp-1973047964.html

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флорида

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа