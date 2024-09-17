https://ria.ru/20240917/torgovlya-1973090483.html

В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада

В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада - РИА Новости, 17.09.2024

В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада

Санкции против России привели к росту доли стран БРИКС в российском товарообороте, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:31

2024-09-17T04:31

2024-09-17T04:33

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

брикс

экономика

владимир путин

москва

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Санкции против России привели к росту доли стран БРИКС в российском товарообороте, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова."Санкции против России приводят к тому, что мы сворачиваем нашу торговлю с Западом, а со странами БРИКС, наоборот, наращиваем. Если смотреть на динамику наших торговых отношений с БРИКС, то доля торговли с ними явно увеличилась. Да, есть сложности, но мы работаем", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html

россия

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), брикс, экономика, владимир путин, москва, всемирная торговая организация (вто)