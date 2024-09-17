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В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада - РИА Новости, 17.09.2024
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада
Санкции против России привели к росту доли стран БРИКС в российском товарообороте, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:31
2024-09-17T04:31
2024-09-17T04:33
россия
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брикс
экономика
владимир путин
москва
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 17 сен - РИА Новости. Санкции против России привели к росту доли стран БРИКС в российском товарообороте, заявила РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова."Санкции против России приводят к тому, что мы сворачиваем нашу торговлю с Западом, а со странами БРИКС, наоборот, наращиваем. Если смотреть на динамику наших торговых отношений с БРИКС, то доля торговли с ними явно увеличилась. Да, есть сложности, но мы работаем", - сказала она в кулуарах сессии "Re-BRICSing: Ожидания от торговли", организованной российским Центром экспертизы по вопросам ВТО в рамках Общественного форума ВТО.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), брикс, экономика, владимир путин, москва, всемирная торговая организация (вто)
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), БРИКС, Экономика, Владимир Путин, Москва, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций Запада
Минэкономразвития: санкции Запада привели к росту товарооборота с БРИКС