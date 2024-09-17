https://ria.ru/20240917/telemeditsina-1973210894.html

Более 200 тысяч телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье

Более 200 тысяч телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2024

Более 200 тысяч телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье

Более 200 тысяч телемедицинских консультаций было проведено для детей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:26

2024-09-17T16:26

2024-09-17T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 200 тысяч телемедицинских консультаций было проведено для детей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, а также дает рекомендации и при необходимости может направить к узкопрофильному специалисту или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна для семей с детьми - это позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с начала года в регионе было проведено более 200 тысяч телемедицинских консультаций для детей. Записаться на консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье". Записаться на такую консультацию можно только после очного приема врача.

https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973025367.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева