https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html

Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана

Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана - РИА Новости, 17.09.2024

Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана

С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:38

2024-09-17T16:38

2024-09-17T16:38

республика татарстан

школы

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки. В республике успешно продолжается реализация мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне, а также будут способствовать развитию естественно-научной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления. Центры "Точка роста" кроме осуществления образовательной деятельности выполняют в населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.

https://ria.ru/20240830/tatarstan-1969404295.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школы