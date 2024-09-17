https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана - РИА Новости, 17.09.2024
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана
С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:38
2024-09-17T16:38
2024-09-17T16:38
республика татарстан
школы
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки. В республике успешно продолжается реализация мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне, а также будут способствовать развитию естественно-научной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления. Центры "Точка роста" кроме осуществления образовательной деятельности выполняют в населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.
https://ria.ru/20240830/tatarstan-1969404295.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школы
Республика Татарстан, Школы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.
В республике успешно продолжается реализация мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".
Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне, а также будут способствовать развитию естественно-научной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления.
Центры "Точка роста" кроме осуществления образовательной деятельности выполняют в населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов
и родительской общественности.