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Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана - РИА Новости, 17.09.2024
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Республика Татарстан
 
16:38 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана - РИА Новости, 17.09.2024
Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана
С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:38
2024-09-17T16:38
республика татарстан
школы
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки. В республике успешно продолжается реализация мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне, а также будут способствовать развитию естественно-научной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления. Центры "Точка роста" кроме осуществления образовательной деятельности выполняют в населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.
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школы
Республика Татарстан, Школы

Центры "Точка роста" открылись в 72 школах Татарстана

© iStock.com / BraunSШкольники на уроке химии
Школьники на уроке химии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / BraunS
Школьники на уроке химии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С начала текущего года в 72 школах Татарстана открылись центры "Точка роста", сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.
В республике успешно продолжается реализация мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".
Обновленные условия помогут школьникам эффективно осваивать физику, химию, биологию, в том числе на профильном уровне, а также будут способствовать развитию естественно-научной, математической, информационной грамотности и формированию критического и креативного мышления.
Центры "Точка роста" кроме осуществления образовательной деятельности выполняют в населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Новые школы на 10 тысяч мест открыты в Татарстане
30 августа, 10:51
 
Республика ТатарстанШколы
 
 
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