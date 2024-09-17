https://ria.ru/20240917/tamozhnya-1973205016.html

Рада одобрила законопроект о реформе таможни

Рада одобрила законопроект о реформе таможни - РИА Новости, 17.09.2024

Рада одобрила законопроект о реформе таможни

Верховная рада приняла во вторник законопроект о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил депутат парламента... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:58

2024-09-17T15:59

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ирина геращенко

мвф

всемирный банк

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Верховная рада приняла во вторник законопроект о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Реформа таможни одобрена в целом. За – 260. Это маяк МВФ, Всемирного банка, США, всех бизнес-ассоциаций и общественности. Но самое главное - это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет", - написал Железняк. Депутат Рады Ирина Геращенко в свою очередь уточнила, что законопроект предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможенной службы. В случае отрицательного заключения аудита глава ведомства может быть уволен. "В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это будет означать увольнение работника. Также поднимаются зарплаты для работников таможенной службы", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973201906.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, ирина геращенко, мвф, всемирный банк, верховная рада украины