https://ria.ru/20240917/tamozhnya-1973205016.html
Рада одобрила законопроект о реформе таможни
Рада одобрила законопроект о реформе таможни - РИА Новости, 17.09.2024
Рада одобрила законопроект о реформе таможни
Верховная рада приняла во вторник законопроект о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил депутат парламента... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:58
2024-09-17T15:58
2024-09-17T15:59
в мире
сша
ирина геращенко
мвф
всемирный банк
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Верховная рада приняла во вторник законопроект о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Реформа таможни одобрена в целом. За – 260. Это маяк МВФ, Всемирного банка, США, всех бизнес-ассоциаций и общественности. Но самое главное - это лучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет", - написал Железняк. Депутат Рады Ирина Геращенко в свою очередь уточнила, что законопроект предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможенной службы. В случае отрицательного заключения аудита глава ведомства может быть уволен. "В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это будет означать увольнение работника. Также поднимаются зарплаты для работников таможенной службы", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973201906.html
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973176739.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирина геращенко, мвф, всемирный банк, верховная рада украины
В мире, США, Ирина Геращенко, МВФ, Всемирный банк, Верховная Рада Украины
Рада одобрила законопроект о реформе таможни
Рада одобрила законопроект о реформе таможни, на котором настаивали МВФ и США