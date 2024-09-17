https://ria.ru/20240917/svo-1973242767.html

Украинца, пытавшегося убить пленного из ДНР, внесли в список террористов

Украинца, пытавшегося убить пленного из ДНР, внесли в список террористов - РИА Новости, 17.09.2024

Украинца, пытавшегося убить пленного из ДНР, внесли в список террористов

Украинца Дмитрия Евгана*, осужденного за попытку убийства пленного военнослужащего из ДНР, внесли в список террористов и экстремистов в РФ, следует из перечня,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:31

2024-09-17T18:31

2024-09-17T18:31

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинца Дмитрия Евгана*, осужденного за попытку убийства пленного военнослужащего из ДНР, внесли в список террористов и экстремистов в РФ, следует из перечня, опубликованного на сайте Росфинмониторинга. Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии гражданина Украины Дмитрия Евгана*, который пытался убить пленного военнослужащего из ДНР. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:.. 37. Евган Дмитрий Евгеньевич*, 04.03.1998 г.р. , г. Чернигов Черниговской области Украины", - говорится в перечне.* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240529/panin-1949152873.html

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