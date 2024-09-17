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Союзники Киева готовятся к переговорам по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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17:04 17.09.2024 (обновлено: 17:08 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/svo-1973219489.html
Союзники Киева готовятся к переговорам по Украине, сообщили СМИ
Союзники Киева готовятся к переговорам по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Союзники Киева готовятся к переговорам по Украине, сообщили СМИ
Союзники Киева считают, что подходящим моментом для достижения договоренностей по Украине может стать период между выборами президента США и его инаугурацией,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:04
2024-09-17T17:08
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Союзники Киева считают, что подходящим моментом для достижения договоренностей по Украине может стать период между выборами президента США и его инаугурацией, они более серьезно, чем раньше, обдумывают возможное прекращение конфликта путем переговоров, передает агентство Блумберг. По информации агентства, некоторые союзники Киева начали обсуждать, чем может закончиться конфликт. "В рамках дискуссий о стратегии (по Украине) на следующий год чиновники более серьезно обдумывают, как может сложиться прекращение конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванные источники. Некоторые союзники Киева полагают, что период между выборами президента США в ноябре и его инаугурацией в январе может стать окном возможностей для заключения мирного соглашения между РФ и Украиной при содействии администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, пишет Блумберг. При этом, по словам источников агентства, ожидается, что Зеленский в рамках так называемого плана "победы" Украины, который он хочет представить Байдену, будет выступать за членство Украины в ЕС и НАТО, заключение соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передового оружия. Как отметил высокопоставленный чиновник из США, в Вашингтоне ожидают, что этот план будет максималистским и абстрактным. Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него есть план "победы" Украины. Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Союзники Киева готовятся к переговорам по Украине, сообщили СМИ

Bloomberg: союзники Киева хотят начать переговоры после выборов президента США

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Союзники Киева считают, что подходящим моментом для достижения договоренностей по Украине может стать период между выборами президента США и его инаугурацией, они более серьезно, чем раньше, обдумывают возможное прекращение конфликта путем переговоров, передает агентство Блумберг.
По информации агентства, некоторые союзники Киева начали обсуждать, чем может закончиться конфликт.
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"В рамках дискуссий о стратегии (по Украине) на следующий год чиновники более серьезно обдумывают, как может сложиться прекращение конфликта путем переговоров", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванные источники.
Некоторые союзники Киева полагают, что период между выборами президента США в ноябре и его инаугурацией в январе может стать окном возможностей для заключения мирного соглашения между РФ и Украиной при содействии администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, пишет Блумберг.
При этом, по словам источников агентства, ожидается, что Зеленский в рамках так называемого плана "победы" Украины, который он хочет представить Байдену, будет выступать за членство Украины в ЕС и НАТО, заключение соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передового оружия. Как отметил высокопоставленный чиновник из США, в Вашингтоне ожидают, что этот план будет максималистским и абстрактным.
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него есть план "победы" Украины. Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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