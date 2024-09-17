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ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки
ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.09.2024
ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков и 19 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:08
2024-09-17T14:08
2024-09-17T14:15
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий и пять минометов, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240917/mkkk-1973130161.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, сша, технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, США, Технологии, Безопасность
ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки