https://ria.ru/20240917/svo-1973176181.html

ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки

ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки - РИА Новости, 17.09.2024

ВСУ потеряли 400 военных и 19 единиц техники в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков и 19 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:08

2024-09-17T14:08

2024-09-17T14:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

сша

технологии

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b760223b0e7fb5e5855590628474d779.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 400 украинских боевиков и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий и пять минометов, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240917/mkkk-1973130161.html

россия

курская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, курская область, сша, технологии, безопасность