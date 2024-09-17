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В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.09.2024
В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность в четвертый раз за вторник объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:32
2024-09-17T11:32
2024-09-17T11:32
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971417050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3d722280efadd5f61c24c98db1ec659.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в четвертый раз за вторник объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена рано утром во вторник в 5.17 мск. Сигнал был отменен спустя 21 минуту в 5.38. Повторно сигнал был запущен еще два раза. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность
Смирнов сообщил о четвертой за день ракетной опасности в Курской области
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в четвертый раз за вторник объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Ракетная опасность была объявлена рано утром во вторник в 5.17 мск. Сигнал был отменен спустя 21 минуту в 5.38. Повторно сигнал был запущен еще два раза.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.