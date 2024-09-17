https://ria.ru/20240917/svo-1973129395.html

В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.09.2024

В Курской области четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в четвертый раз за вторник объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:32

2024-09-17T11:32

2024-09-17T11:32

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в четвертый раз за вторник объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена рано утром во вторник в 5.17 мск. Сигнал был отменен спустя 21 минуту в 5.38. Повторно сигнал был запущен еще два раза. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973092968.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)