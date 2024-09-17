https://ria.ru/20240917/superbakterii-1973095951.html

Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий

Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий - РИА Новости, 17.09.2024

Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий

Устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 миллионов человек за следующие 25 лет, об этом говорится в исследовании международной... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:11

2024-09-17T07:11

2024-09-17T07:11

наука

в мире

африка

бактерии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38377/19/383771982_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_1ac0db23967ce7152d268cebc7381bc8.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 миллионов человек за следующие 25 лет, об этом говорится в исследовании международной команды ученых, опубликованной в статье в медицинском журнале Lancet."По нашим подсчетам, к 2050 году по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона <...> смертей, обусловленных УПП и 8,22 миллиона <...> смертей, связанных с УПП. В совокупности с 2025 по 2050 год наш эталонный сценарий прогнозирует 39,1 миллиона <...> смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов <...> смертей, связанных с УПП", — говорится в статье.Наибольшее число смертей ученые прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и Африке южнее Сахары.Бактериальные патогены, против которых не помогают антибиотики, называют резистентными или супербактериями. По статистике ВОЗ, связанные с ними инфекции — на третьем месте среди причин смерти в мире после болезней сердца и инсульта. В 2019-м от них погибли 4,95 миллиона человек. Наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к метициллину и другим антибиотикам золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, бактерии