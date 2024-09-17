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Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий - РИА Новости, 17.09.2024
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Наука
 
07:11 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/superbakterii-1973095951.html
Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий
Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий - РИА Новости, 17.09.2024
Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий
Устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 миллионов человек за следующие 25 лет, об этом говорится в исследовании международной... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:11
2024-09-17T07:11
наука
в мире
африка
бактерии
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 миллионов человек за следующие 25 лет, об этом говорится в исследовании международной команды ученых, опубликованной в статье в медицинском журнале Lancet."По нашим подсчетам, к 2050 году по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона &lt;...&gt; смертей, обусловленных УПП и 8,22 миллиона &lt;...&gt; смертей, связанных с УПП. В совокупности с 2025 по 2050 год наш эталонный сценарий прогнозирует 39,1 миллиона &lt;...&gt; смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов &lt;...&gt; смертей, связанных с УПП", — говорится в статье.Наибольшее число смертей ученые прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и Африке южнее Сахары.Бактериальные патогены, против которых не помогают антибиотики, называют резистентными или супербактериями. По статистике ВОЗ, связанные с ними инфекции — на третьем месте среди причин смерти в мире после болезней сердца и инсульта. В 2019-м от них погибли 4,95 миллиона человек. Наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к метициллину и другим антибиотикам золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).
https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html
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в мире, африка, бактерии
Наука, В мире, Африка, Бактерии
Ученые выступили с предупреждением из-за супербактерий

Lancet: супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году

© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and PreventionУстойчивый к нескольким антибиотикам золотистый стафилококк
Устойчивый к нескольким антибиотикам золотистый стафилококк - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention
Устойчивый к нескольким антибиотикам золотистый стафилококк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 миллионов человек за следующие 25 лет, об этом говорится в исследовании международной команды ученых, опубликованной в статье в медицинском журнале Lancet.
"По нашим подсчетам, к 2050 году по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона <...> смертей, обусловленных УПП и 8,22 миллиона <...> смертей, связанных с УПП. В совокупности с 2025 по 2050 год наш эталонный сценарий прогнозирует 39,1 миллиона <...> смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов <...> смертей, связанных с УПП", — говорится в статье.
Наибольшее число смертей ученые прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и Африке южнее Сахары.
Бактериальные патогены, против которых не помогают антибиотики, называют резистентными или супербактериями. По статистике ВОЗ, связанные с ними инфекции — на третьем месте среди причин смерти в мире после болезней сердца и инсульта. В 2019-м от них погибли 4,95 миллиона человек. Наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к метициллину и другим антибиотикам золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).
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