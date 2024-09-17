https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html

Бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Иванову, оставили в СИЗО

Бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Иванову, оставили в СИЗО - РИА Новости, 17.09.2024

Бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Иванову, оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы во вторник продлил арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, до 23... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:18

2024-09-17T18:18

2024-09-17T18:18

происшествия

тимур иванов

александр фомин

сергей бородин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, до 23 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья. Заседание прошло в закрытом режиме. Защита обвиняемого традиционно отказалась общаться с журналистами. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, министерство обороны рф (минобороны рф)