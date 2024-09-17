Бизнесмена, обвиняемого в даче взятки Иванову, оставили в СИЗО
Суд продлил арест бизнесмену Фомину, обвиняемому в даче взятки Тимуру Иванову
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, до 23 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья.
Заседание прошло в закрытом режиме. Защита обвиняемого традиционно отказалась общаться с журналистами.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
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