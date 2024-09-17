https://ria.ru/20240917/stipendiya-1973213321.html

Учреждена именная стипендия Андрея Мельниченко

Учреждена именная стипендия Андрея Мельниченко - РИА Новости, 17.09.2024

Учреждена именная стипендия Андрея Мельниченко

Студенты высших и средних специальных учебных заведений могут стать обладателями именной стипендии Андрея Мельниченко в 2024-2025 учебном году, конкурс уже... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:35

2024-09-17T16:35

2024-09-17T16:35

россия

андрей мельниченко

стипендия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Студенты высших и средних специальных учебных заведений могут стать обладателями именной стипендии Андрея Мельниченко в 2024-2025 учебном году, конкурс уже запущен, сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко. Отмечается, что цель конкурса – материальная поддержка лучших студентов, отличившихся в учебе, научной деятельности или создании прорывных проектов, а также развитие кадрового потенциала российских регионов. Поощрять планируют не только студентов университетов и институтов, но и учащихся техникумов и колледжей. Программа объединяет ведущие региональные вузы и учебные заведения среднего профессионального образования (СПО). Среди них – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Дальневосточный федеральный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет). Всего в списке включено 42 вуза. В перечень ссузов входит 107 учебных заведений. Фонд Мельниченко приглашает к участию в конкурсе студентов, обучающихся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям на втором курсе или старше. "Соискатель именной стипендии Андрея Мельниченко должен быть гражданином РФ и на дату подачи заявки ему должно исполнится 16 лет. Еще одно важное условие участия в конкурсе – отсутствие академических задолженностей и отличная или хорошая успеваемость. У студентов вуза допускается не более одной четверки за последний семестр, у студентов ссузов – не более трех четверок за последний семестр", - говорится в сообщении. Ежемесячные стипендиальные выплаты составят от 5 до 25 тысяч рублей для студентов вузов и от 5 до 20 тысяч рублей для студентов ссузов. Помимо успеваемости на размер стипендии влияет еще ряд факторов: претендент является выпускником Центра талантов.ФМ, Профклассов.ФМ, побеждал в конкурсах профессионального мастерства, награжден за ведение научно-исследовательской работы, публиковался в рецензируемых научных изданиях, обладает исключительным правом, патентом или свидетельством на результат интеллектуальной деятельности. "Стипендиальная программа – это логическое развитие концепции образовательно-карьерного трека, которую Фонд Мельниченко реализует в рамках направления “Образование”. В основе этой концепции лежит сотрудничество предприятий ЕвроХим, СУЭК и СГК со школами, где Фонд организует Профклассы.ФМ, опорными ссузами и вузами. Учреждая именную стипендию Андрея Мельниченко, мы хотим поощрить наиболее целеустремленных, вдумчивых, творческих ребят из вузов, техникумов, колледжей. Признание заслуг и достижений молодых людей, их поддержка – важная часть стратегии по развитию регионального кадрового потенциала, выстраивание четкой перспективы будущего для нашей талантливой молодежи", – приводит пресс-служба слова гендиректора Фонда Мельниченко Татьяны Журавлевой.

https://ria.ru/20240823/soglasheniya-1968022852.html

https://ria.ru/20240527/fond-1948560259.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей мельниченко, стипендия