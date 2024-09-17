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Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам общественного транспорта
Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам общественного транспорта - РИА Новости, 17.09.2024
Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам общественного транспорта
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:37
2024-09-17T20:37
2024-09-17T20:45
ставропольский край
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работа общественного транспорта стала одной из тем прямой линии губернатора Владимира Владимирова, которая состоялась во вторник. Вопросы по работе отдельных маршрутов в Ставрополе и других территориях края задали жители населенных пунктов. Глава края поручил руководству краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта разобраться с каждой жалобой на ненадлежащую работу общественного транспорта. "Прошу все изменения по каждому маршруту сделать публичными и оперативно информировать граждан. Каждый горячий вопрос по работе общественного транспорта должен быть включен в работу краевого кол-центра. Его телефон обязательно опубликую на своих страницах в соцсетях", - приводятся в сообщении слова Владимирова. Отмечается, что с 2023 года в рамках обновления парка общественного транспорта, в том числе за счет реализации профильной краевой госпрограммы и регионального проекта для повышения транспортной доступности, в том числе в сельской местности, были приобретены 204 автобуса, из которых: 115 автобусов малого класса переданы в муниципалитеты, а 89 автобусов (4 – большого класса, 40 – среднего класса и 45 – малого класса) переданы для работы в Ставрополе. С 1 января 2024 года на муниципальных маршрутах регулярных перевозок краевого центра работают 50 автобусов большого класса "ЛОТОС", приобретенные в 2023 году. Постепенное плановое обновление подвижного состава общественного транспорта в Ставропольском крае будет продолжено. Уточненная заявка предусматривает заключение в 2024 году договора лизинга на поставку 100 автобусов большого класса. Для Пятигорска за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году приобретен один новый трамвай, в 2024 году планируется приобрести 4 трамвая, а также запланировать бюджетные ассигнования на приобретение еще 4 трамваев в 2025 году.
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жкх, ставропольский край, ставрополь, пятигорск, владимир владимиров
Ставропольский край, ЖКХ, Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск, Владимир Владимиров
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работа общественного транспорта стала одной из тем прямой линии губернатора Владимира Владимирова, которая состоялась во вторник. Вопросы по работе отдельных маршрутов в Ставрополе и других территориях края задали жители населенных пунктов.
Глава края поручил руководству краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта разобраться с каждой жалобой на ненадлежащую работу общественного транспорта.
"Прошу все изменения по каждому маршруту сделать публичными и оперативно информировать граждан. Каждый горячий вопрос по работе общественного транспорта должен быть включен в работу краевого кол-центра. Его телефон обязательно опубликую на своих страницах в соцсетях", - приводятся в сообщении слова Владимирова.
Отмечается, что с 2023 года в рамках обновления парка общественного транспорта, в том числе за счет реализации профильной краевой госпрограммы и регионального проекта для повышения транспортной доступности, в том числе в сельской местности, были приобретены 204 автобуса, из которых: 115 автобусов малого класса переданы в муниципалитеты, а 89 автобусов (4 – большого класса, 40 – среднего класса и 45 – малого класса) переданы для работы в Ставрополе.
С 1 января 2024 года на муниципальных маршрутах регулярных перевозок краевого центра работают 50 автобусов большого класса "ЛОТОС", приобретенные в 2023 году. Постепенное плановое обновление подвижного состава общественного транспорта в Ставропольском крае будет продолжено.
Уточненная заявка предусматривает заключение в 2024 году договора лизинга на поставку 100 автобусов большого класса.
Для Пятигорска за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году приобретен один новый трамвай, в 2024 году планируется приобрести 4 трамвая, а также запланировать бюджетные ассигнования на приобретение еще 4 трамваев в 2025 году.