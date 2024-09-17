https://ria.ru/20240917/starmer-1973203923.html

В США испугались последствий антироссийских шагов Стармера

В США испугались последствий антироссийских шагов Стармера - РИА Новости, 17.09.2024

В США испугались последствий антироссийских шагов Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведет опасную антироссийскую политику, не осознавая последствий своих решений, заявил отставной советник главы... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:57

2024-09-17T15:57

2024-09-17T15:57

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ведет опасную антироссийскую политику, не осознавая последствий своих решений, заявил отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Стармер наказывает собственный народ. Он ярый сторонник войны с Россией и, похоже, не понимает, насколько уязвимы Британия и НАТО для российского вооружения. Я считаю, что он способен втянуть нас в то, чего мы в конечном итоге не хотим, а именно в открытую войну между Соединенными Штатами и Россией", — рассказал Макгрегор.По мнению отставного офицера, в Вашингтоне однозначно не заинтересованы в прямом вооруженном конфликте с Россией и предпочтут избежать эскалации хотя бы до проведения выборов.Накануне сообщалось, что США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь России.Ранее Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.

https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html

https://ria.ru/20240916/nato-1973021999.html

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