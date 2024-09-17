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Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом - РИА Новости, 17.09.2024
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04:01 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ssha-1973089011.html
Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом
Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом - РИА Новости, 17.09.2024
Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом
Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Денисе Постовом, которого местные правоохранители обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники, РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:01
2024-09-17T04:01
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Денисе Постовом, которого местные правоохранители обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщает посольство РФ. "Посольству известно о задержании в штате Флорида гражданина России Постового. При этом официальное уведомление от местных правоохранительных органов к нам не поступало. Запросили информацию о местонахождении россиянина в государственном департаменте", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии. После получения информации, как заявили в посольстве, дипломаты свяжутся с соотечественником и окажут ему необходимое консульско-правовое содействие. Как сообщил минюст США, проживающий в Сарасоте 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Согласно данным судебного портала США, первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.
https://ria.ru/20240817/advokat-1966718716.html
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сша, россия, флорида, в мире
США, Россия, Флорида, В мире
Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом

Посольство в США запросило информацию о задержанном россиянине Постовом

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Денисе Постовом, которого местные правоохранители обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщает посольство РФ.
"Посольству известно о задержании в штате Флорида гражданина России Постового. При этом официальное уведомление от местных правоохранительных органов к нам не поступало. Запросили информацию о местонахождении россиянина в государственном департаменте", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии.
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После получения информации, как заявили в посольстве, дипломаты свяжутся с соотечественником и окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.
Как сообщил минюст США, проживающий в Сарасоте 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
Согласно данным судебного портала США, первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.
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