https://ria.ru/20240917/ssha-1973089011.html

Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом

Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом - РИА Новости, 17.09.2024

Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Постовом

Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Денисе Постовом, которого местные правоохранители обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники, РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:01

2024-09-17T04:01

2024-09-17T04:01

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Денисе Постовом, которого местные правоохранители обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщает посольство РФ. "Посольству известно о задержании в штате Флорида гражданина России Постового. При этом официальное уведомление от местных правоохранительных органов к нам не поступало. Запросили информацию о местонахождении россиянина в государственном департаменте", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии. После получения информации, как заявили в посольстве, дипломаты свяжутся с соотечественником и окажут ему необходимое консульско-правовое содействие. Как сообщил минюст США, проживающий в Сарасоте 44-летний Постовой арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Согласно данным судебного портала США, первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.

https://ria.ru/20240817/advokat-1966718716.html

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сша, россия, флорида, в мире