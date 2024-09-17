https://ria.ru/20240917/spisok-1973250297.html

В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"*

В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"* - РИА Новости, 17.09.2024

В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"*

Боевик нацбатальона "Азов"* Александр Кучерявенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:50

2024-09-17T18:50

2024-09-17T18:50

россия

макеевка

донецкая область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Боевик нацбатальона "Азов"* Александр Кучерявенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Кучерявенко Александр Олегович, 03.04.1970, город Макеевка Донецкой области Украины", - говорится на сайте.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240817/dopros-1966755862.html

россия

макеевка

донецкая область

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россия, макеевка, донецкая область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)