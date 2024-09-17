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В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"* - РИА Новости, 17.09.2024
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18:50 17.09.2024
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В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"*
В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"* - РИА Новости, 17.09.2024
В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"*
Боевик нацбатальона "Азов"* Александр Кучерявенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:50
2024-09-17T18:50
россия
макеевка
донецкая область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Боевик нацбатальона "Азов"* Александр Кучерявенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Кучерявенко Александр Олегович, 03.04.1970, город Макеевка Донецкой области Украины", - говорится на сайте.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, макеевка, донецкая область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Макеевка, Донецкая область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В список террористов и экстремистов внесли боевика "Азова"*

Боевика "Азова" Кучерявенко внесли в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПленные боевики националистического батальона "Азов"*
Пленные боевики националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пленные боевики националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 17 сен - РИА Новости. Боевик нацбатальона "Азов"* Александр Кучерявенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Кучерявенко Александр Олегович, 03.04.1970, город Макеевка Донецкой области Украины", - говорится на сайте.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Разговор командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Кадыров показал допрос боевика "Азова"*
17 августа, 12:57
 
РоссияМакеевкаДонецкая областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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