https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973241453.html

Спецоперация, 17 сентября: ВСУ потеряли почти две тысячи человек за сутки

Спецоперация, 17 сентября: ВСУ потеряли почти две тысячи человек за сутки - РИА Новости, 17.09.2024

Спецоперация, 17 сентября: ВСУ потеряли почти две тысячи человек за сутки

Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области, ВСУ потеряли до 1960 человек за минувшие сутки в зоне спецоперации и до 400 человек на... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:19

2024-09-17T18:19

2024-09-17T18:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

дмитрий медведев

дмитрий песков

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области, ВСУ потеряли до 1960 человек за минувшие сутки в зоне спецоперации и до 400 человек на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности армии России вызвано ростом числа угроз у границ. Сводка МинобороныПотери украинских войск за сутки составили до 1960 человек, два танка, следует из сводки Минобороны. Поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов. Отражены 5 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курской областиПотери украинских войск за сутки на курском направлении составили до 400 человек и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, сообщило Минобороны России. Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье. Подразделениями группировки "Север" сорваны четыре попытки атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. ПВО сбила 19 БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской областямиРоссийская ПВО за минувшую ночь уничтожила 15 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. Около 13.00 мск два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью. В 13.30 мск еще один БПЛА был уничтожен над Курской областью. Песков заявил, что увеличение численности армии РФ вызвано ростом числа угроз у границ страныУвеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных. В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Силовики устранили агента Киева, готовившего подрыв руководителя предприятия ОПК на УралеПопытка агента военной разведки Украины подорвать машину руководителя оборонного предприятия пресечена в Свердловской области, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщает ЦОС ФСБ. Как пояснило ведомство, террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. "При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - отмечается в релизе. На месте происшествия изъяты пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности, добавили в ФСБ. Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничьяМинистр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, заслушал доклады командующих и обсудил меры по защите населения и инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, министр заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения. Также Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению поступающих в оперативную группу Координационного совета вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий. Медведев призвал помнить о призывах Запада к ударам по РФ и готовиться к возмездиюЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал помнить о преступных призывах Запада к ударам по РФ и готовиться к возмездию, он заявил, что есть примеры, когда месть носила отложенный характер. "Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - написал Медведев в своем Telegram-канале. "Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов", - добавил он. По словам Медведева, такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. "Но заниматься ими нужно. И крайне важно. Во имя высшей справедливости и в память о безвинно погибших", - отметил он.

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https://ria.ru/20240811/vsu-1965509050.html

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https://ria.ru/20240807/kursk-1964611861.html

https://ria.ru/20240808/prodvizhenie-1964877891.html

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