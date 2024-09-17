https://ria.ru/20240917/soveschanie-1973146139.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.09.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие члены кабмина, представители... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:25
2024-09-17T12:25
2024-09-17T12:26
россия
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие члены кабмина, представители экономического блока и Центральный Банк, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Ново-Огарево. Сегодня, мы ожидаем где-то в течение пары часов, он соберёт совещание по экономическим вопросам. Одно из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам, весь экономический блок, руководство правительства, Центробанк принимает участие, администрация президента. Будет открытое выступление, где, собственно, речь пойдет о теме. Это открытое выступление мы покажем, само совещание будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков. По его словам, также у президента запланирован целый ряд встреч, которые будут носить непубличный характер.
https://ria.ru/20240915/putin-1972821553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам