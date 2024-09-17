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Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
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13:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/snaryady-1973169260.html
Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ
Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ
ВСУ испытывают небывалый снарядный голод, сообщила корреспондент украинского телеканала "ТСН" Юлия Кириенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:43
2024-09-17T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают небывалый снарядный голод, сообщила корреспондент украинского телеканала "ТСН" Юлия Кириенко в своем Telegram-канале. "Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда", - приводит "ТСН" слова Кириенко. Как сообщила журналистка, упомянутая ситуация сложилась в том числе на красноарvейском направлении. По ее словам, артиллеристы ВСУ вынуждены экономить снаряды к 120-миллиметровому миномету, так как на бригаду в неделю выдают всего 10 таких мин. При этом, заявляет Кириенко, мины есть на складах, но по какой-то причине не поступают на фронт.
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ

Украинская журналистка: ВСУ испытывают небывалый снарядный голод

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают небывалый снарядный голод, сообщила корреспондент украинского телеканала "ТСН" Юлия Кириенко в своем Telegram-канале.
"Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда", - приводит "ТСН" слова Кириенко.
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Как сообщила журналистка, упомянутая ситуация сложилась в том числе на красноарvейском направлении. По ее словам, артиллеристы ВСУ вынуждены экономить снаряды к 120-миллиметровому миномету, так как на бригаду в неделю выдают всего 10 таких мин.
При этом, заявляет Кириенко, мины есть на складах, но по какой-то причине не поступают на фронт.
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