https://ria.ru/20240917/snaryady-1973169260.html

Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ

Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

Украинская журналистка заявила о снарядном голоде в ВСУ

ВСУ испытывают небывалый снарядный голод, сообщила корреспондент украинского телеканала "ТСН" Юлия Кириенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:43

2024-09-17T13:43

2024-09-17T13:43

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают небывалый снарядный голод, сообщила корреспондент украинского телеканала "ТСН" Юлия Кириенко в своем Telegram-канале. "Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда", - приводит "ТСН" слова Кириенко. Как сообщила журналистка, упомянутая ситуация сложилась в том числе на красноарvейском направлении. По ее словам, артиллеристы ВСУ вынуждены экономить снаряды к 120-миллиметровому миномету, так как на бригаду в неделю выдают всего 10 таких мин. При этом, заявляет Кириенко, мины есть на складах, но по какой-то причине не поступают на фронт.

https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина