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Израиль не уведомил США об операции в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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22:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/smi-1973289656.html
Израиль не уведомил США об операции в Ливане, сообщили СМИ
Израиль не уведомил США об операции в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Израиль не уведомил США об операции в Ливане, сообщили СМИ
Израиль не проинформировал администрацию президента США Джо Байдена об операции по детонации пейджеров в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:43
2024-09-17T22:43
в мире
ливан
израиль
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Израиль не проинформировал администрацию президента США Джо Байдена об операции по детонации пейджеров в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. "Израиль не проинформировал администрацию Байдена о своей разведывательной операции, которая включала в себя взрыв тысяч пейджеров", - говорится в публикации. Ранее Axios сообщал, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявлял, что США не причастны к инцидентам с пейджерами в Ливане. МИД Ливана во вторник заявил, что причиной детонации пейджеров в разных районах Ливана стала кибератака со стороны Израиля. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html
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в мире, ливан, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль не уведомил США об операции в Ливане, сообщили СМИ

Axios: Израиль не информировал Байдена об операции по детонации пейджеров

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Израиль не проинформировал администрацию президента США Джо Байдена об операции по детонации пейджеров в Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
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"Израиль не проинформировал администрацию Байдена о своей разведывательной операции, которая включала в себя взрыв тысяч пейджеров", - говорится в публикации.
Ранее Axios сообщал, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявлял, что США не причастны к инцидентам с пейджерами в Ливане.
МИД Ливана во вторник заявил, что причиной детонации пейджеров в разных районах Ливана стала кибератака со стороны Израиля.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств.
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В миреЛиванИзраильСШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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