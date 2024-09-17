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В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции - РИА Новости, 17.09.2024
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20:18 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/shveytsariya-1973274642.html
В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции
В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции - РИА Новости, 17.09.2024
В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции
Швейцарские сенаторы проголосовали против ратификации страной Глобального Договора ООН о миграции, поскольку страна не получит от этого никаких выгод, говорится РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:18
2024-09-17T20:18
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Швейцарские сенаторы проголосовали против ратификации страной Глобального Договора ООН о миграции, поскольку страна не получит от этого никаких выгод, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Швейцария не должна принимать глобальный договор ООН о миграции, постановил во вторник Совет Кантонов (малая палата парламента – ред.) 26 голосами против 7 при 11 воздержавшихся", - сказано в документе. Сенаторы считают, что Швейцария не получит конкретных выгод от его ратификации. Большая палата парламента еще должна проголосовать по этому вопросу. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции является первым межправительственным соглашением, подготовленным под эгидой ООН, которое всеобъемлющим образом затрагивает все аспекты международной миграции. Он был принят на межправительственной конференции по миграции в Марокко 10 декабря 2018 года.
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в мире, швейцария, марокко, оон
В мире, Швейцария, Марокко, ООН
В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции

В Швейцарии проголосовали против ратификации Глобального Договора ООН о миграции

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Швейцарские сенаторы проголосовали против ратификации страной Глобального Договора ООН о миграции, поскольку страна не получит от этого никаких выгод, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента.
«
"Швейцария не должна принимать глобальный договор ООН о миграции, постановил во вторник Совет Кантонов (малая палата парламента – ред.) 26 голосами против 7 при 11 воздержавшихся", - сказано в документе.
Сенаторы считают, что Швейцария не получит конкретных выгод от его ратификации. Большая палата парламента еще должна проголосовать по этому вопросу.
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции является первым межправительственным соглашением, подготовленным под эгидой ООН, которое всеобъемлющим образом затрагивает все аспекты международной миграции. Он был принят на межправительственной конференции по миграции в Марокко 10 декабря 2018 года.
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