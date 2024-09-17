https://ria.ru/20240917/shveytsariya-1973274642.html

В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции

В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции - РИА Новости, 17.09.2024

В Швейцарии проголосовали против ратификации Договора ООН о миграции

Швейцарские сенаторы проголосовали против ратификации страной Глобального Договора ООН о миграции, поскольку страна не получит от этого никаких выгод, говорится РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:18

2024-09-17T20:18

2024-09-17T20:18

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ЖЕНЕВА, 17 сен – РИА Новости. Швейцарские сенаторы проголосовали против ратификации страной Глобального Договора ООН о миграции, поскольку страна не получит от этого никаких выгод, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Швейцария не должна принимать глобальный договор ООН о миграции, постановил во вторник Совет Кантонов (малая палата парламента – ред.) 26 голосами против 7 при 11 воздержавшихся", - сказано в документе. Сенаторы считают, что Швейцария не получит конкретных выгод от его ратификации. Большая палата парламента еще должна проголосовать по этому вопросу. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции является первым межправительственным соглашением, подготовленным под эгидой ООН, которое всеобъемлющим образом затрагивает все аспекты международной миграции. Он был принят на межправительственной конференции по миграции в Марокко 10 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20240820/mid-1967409625.html

швейцария

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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