https://ria.ru/20240917/shkola-internat-1973273348.html
Новый корпус открыли в Дивеевской школе-интернате Нижегородской области
Новый корпус открыли в Дивеевской школе-интернате Нижегородской области - РИА Новости, 17.09.2024
Новый корпус открыли в Дивеевской школе-интернате Нижегородской области
Новый учебный корпус Дивеевской школы-интерната с классами для профессиональной ориентации учащихся торжественно открыли в поселке Сатис, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:11
2024-09-17T20:11
2024-09-17T20:11
нижегородская область
нижегородская область
общество
глеб никитин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
сергей степашин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Новый учебный корпус Дивеевской школы-интерната с классами для профессиональной ориентации учащихся торжественно открыли в поселке Сатис, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Одной из главных задач Дивеевской школы-интерната является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в обществе, в том числе профориентация. В новом корпусе для этого предусмотрены учебные классы для маляров и штукатуров, класс каменщиков и класс прикладного творчества. Здание полностью адаптировано и для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Новый корпус Дивеевской школы-интерната позволит воспитанникам получить востребованную профессию. База для обучения, я думаю, будет одной из лучших не только в области, но и в стране в целом. Этот опыт можно будет тиражировать и распространять", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Строительство нового корпуса – инициативный проект Общественного совета при Минстрое России. "Общественный совет ведет активную профориентационную деятельность в рамках проекта "Я - строитель будущего!". Проект мастерских мы инициировали в 2020 году, и весь Общественный совет был вовлечен в его реализацию, проект поддержал и Минстрой России. Классы получились замечательные. Сейчас как никогда очень важны те строительные специальности, которые ребята смогут здесь получать. И каменщики, и штукатуры востребованы. Я считаю, что это будет одна из лучших школ нижегородской губернии", - отметил председатель Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин. Также для ребят построена многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием и тренажёрами для занятия физической культурой и проведения оздоровительных занятий. Глава региона отметил, что школа-интернат участвует также в федеральном проекте "Современная школа" нацпроекта "Образование". Это позволило обновить ряд помещений в основном корпусе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, общество, глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), сергей степашин, россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Сергей Степашин, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Новый учебный корпус Дивеевской школы-интерната с классами для профессиональной ориентации учащихся торжественно открыли в поселке Сатис, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Одной из главных задач Дивеевской школы-интерната является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в обществе, в том числе профориентация. В новом корпусе для этого предусмотрены учебные классы для маляров и штукатуров, класс каменщиков и класс прикладного творчества. Здание полностью адаптировано и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«
"Новый корпус Дивеевской школы-интерната позволит воспитанникам получить востребованную профессию. База для обучения, я думаю, будет одной из лучших не только в области, но и в стране в целом. Этот опыт можно будет тиражировать и распространять", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Строительство нового корпуса – инициативный проект Общественного совета при Минстрое России
.
"Общественный совет ведет активную профориентационную деятельность в рамках проекта "Я - строитель будущего!". Проект мастерских мы инициировали в 2020 году, и весь Общественный совет был вовлечен в его реализацию, проект поддержал и Минстрой России. Классы получились замечательные. Сейчас как никогда очень важны те строительные специальности, которые ребята смогут здесь получать. И каменщики, и штукатуры востребованы. Я считаю, что это будет одна из лучших школ нижегородской губернии", - отметил председатель Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин
.
Также для ребят построена многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием и тренажёрами для занятия физической культурой и проведения оздоровительных занятий.
Глава региона отметил, что школа-интернат участвует также в федеральном проекте "Современная школа" нацпроекта "Образование". Это позволило обновить ряд помещений в основном корпусе.