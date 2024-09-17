https://ria.ru/20240917/shkola-1973108248.html
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу - РИА Новости, 17.09.2024
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:32
2024-09-17T09:32
2024-09-17T09:32
происшествия
челябинск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912859_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_30e30ede74b9805a80cf8c84148f7432.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. "Занятия возобновлены, школа работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. На вахте школы №68 корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дети сегодня учатся. Вчера после инцидента всех отпустили по домам. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972983721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Челябинская школа, где произошло ЧП, возобновила работу в штатном режиме
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона.
"Занятия возобновлены, школа работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
На вахте школы №68 корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дети сегодня учатся. Вчера после инцидента всех отпустили по домам.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии
, добавили в ГУМВД.