https://ria.ru/20240917/shkola-1973108248.html

Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу

Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу - РИА Новости, 17.09.2024

Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу

Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:32

2024-09-17T09:32

2024-09-17T09:32

происшествия

челябинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. "Занятия возобновлены, школа работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. На вахте школы №68 корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дети сегодня учатся. Вчера после инцидента всех отпустили по домам. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972983721.html

челябинск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске