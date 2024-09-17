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Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу - РИА Новости, 17.09.2024
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09:32 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/shkola-1973108248.html
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу - РИА Новости, 17.09.2024
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу
Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:32
2024-09-17T09:32
происшествия
челябинск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. "Занятия возобновлены, школа работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. На вахте школы №68 корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дети сегодня учатся. Вчера после инцидента всех отпустили по домам. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
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происшествия, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Челябинская школа, где подросток напал на учеников, возобновила работу

Челябинская школа, где произошло ЧП, возобновила работу в штатном режиме

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник подросток напал с молотком на сверстников, во вторник возобновила свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона.
"Занятия возобновлены, школа работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
16 сентября, 10:10
На вахте школы №68 корреспонденту РИА Новости подтвердили, что дети сегодня учатся. Вчера после инцидента всех отпустили по домам.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали
16 сентября, 14:57
 
ПроисшествияЧелябинскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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