https://ria.ru/20240917/sanktsii-1973173917.html

Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм

Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм - РИА Новости, 17.09.2024

Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм

Санкции, введенные США против некоторых российских медиа, - это нарушение всевозможных норм и просто придуманные поводы, нацеленные на уничтожение чужого... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:00

2024-09-17T14:00

2024-09-17T14:03

сша

россия

сочи

мария захарова

энтони блинкен

брикс

санкции сша против "россии сегодня" и rt

общество

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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Санкции, введенные США против некоторых российских медиа, - это нарушение всевозможных норм и просто придуманные поводы, нацеленные на уничтожение чужого мнения, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Идет небывалая в истории функциональная война против нашей страны, которая во многом, может быть, достигла даже апогея. Три дня назад на медиасаммите БРИКС в ЦМТ (центр международной торговли) Мария Захарова (официальный представитель МИД России) сказала, что это можно обозначить как агрессию против российской журналистики, то, что происходит... И сейчас это уже просто нарушение всех возможных норм: и первой американской поправки, и свободы слова, свободы распространения информации, это уже просто придуманные поводы, чтобы уничтожать другое мнение", - сказал Соловьев, выступая перед журналистами на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2024", который открывается в Сочи. Он объяснил необходимость включения в проблему российских коллег, а также журналистов из братских стран, чтобы они могли понимать, что происходит, как это принимать и как бороться с подобным. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".

https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html

https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html

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россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, сочи, мария захарова, энтони блинкен, брикс, санкции сша против "россии сегодня" и rt, общество