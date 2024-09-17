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Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм - РИА Новости, 17.09.2024
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14:00 17.09.2024 (обновлено: 14:03 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/sanktsii-1973173917.html
Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм
Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм - РИА Новости, 17.09.2024
Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм
Санкции, введенные США против некоторых российских медиа, - это нарушение всевозможных норм и просто придуманные поводы, нацеленные на уничтожение чужого... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:00
2024-09-17T14:03
сша
россия
сочи
мария захарова
энтони блинкен
брикс
санкции сша против "россии сегодня" и rt
общество
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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Санкции, введенные США против некоторых российских медиа, - это нарушение всевозможных норм и просто придуманные поводы, нацеленные на уничтожение чужого мнения, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Идет небывалая в истории функциональная война против нашей страны, которая во многом, может быть, достигла даже апогея. Три дня назад на медиасаммите БРИКС в ЦМТ (центр международной торговли) Мария Захарова (официальный представитель МИД России) сказала, что это можно обозначить как агрессию против российской журналистики, то, что происходит... И сейчас это уже просто нарушение всех возможных норм: и первой американской поправки, и свободы слова, свободы распространения информации, это уже просто придуманные поводы, чтобы уничтожать другое мнение", - сказал Соловьев, выступая перед журналистами на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2024", который открывается в Сочи. Он объяснил необходимость включения в проблему российских коллег, а также журналистов из братских стран, чтобы они могли понимать, что происходит, как это принимать и как бороться с подобным. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html
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сша, россия, сочи, мария захарова, энтони блинкен, брикс, санкции сша против "россии сегодня" и rt, общество
США, Россия, Сочи, Мария Захарова, Энтони Блинкен, БРИКС, Санкции США против "России сегодня" и RT, Общество
Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм

Глава СЖР назвал санкции США против российских медиа придуманными поводами

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев
Председатель Общероссийской общественной организации Союз журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев. Архивное фото
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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Санкции, введенные США против некоторых российских медиа, - это нарушение всевозможных норм и просто придуманные поводы, нацеленные на уничтожение чужого мнения, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Идет небывалая в истории функциональная война против нашей страны, которая во многом, может быть, достигла даже апогея. Три дня назад на медиасаммите БРИКС в ЦМТ (центр международной торговли) Мария Захарова (официальный представитель МИД России) сказала, что это можно обозначить как агрессию против российской журналистики, то, что происходит... И сейчас это уже просто нарушение всех возможных норм: и первой американской поправки, и свободы слова, свободы распространения информации, это уже просто придуманные поводы, чтобы уничтожать другое мнение", - сказал Соловьев, выступая перед журналистами на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2024", который открывается в Сочи.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ПМР прокомментировали поддержку Кишиневом санкций против российских СМИ
16 сентября, 18:40
Он объяснил необходимость включения в проблему российских коллег, а также журналистов из братских стран, чтобы они могли понимать, что происходит, как это принимать и как бороться с подобным.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
5 сентября, 04:36
 
СШАРоссияСочиМария ЗахароваЭнтони БлинкенБРИКССанкции США против "России сегодня" и RTОбщество
 
 
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