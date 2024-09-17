Соловьев назвал санкции США против российских СМИ нарушением любых норм
Глава СЖР назвал санкции США против российских медиа придуманными поводами
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев
Председатель Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Владимир Соловьев. Архивное фото
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Санкции, введенные США против некоторых российских медиа, - это нарушение всевозможных норм и просто придуманные поводы, нацеленные на уничтожение чужого мнения, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Идет небывалая в истории функциональная война против нашей страны, которая во многом, может быть, достигла даже апогея. Три дня назад на медиасаммите БРИКС в ЦМТ (центр международной торговли) Мария Захарова (официальный представитель МИД России) сказала, что это можно обозначить как агрессию против российской журналистики, то, что происходит... И сейчас это уже просто нарушение всех возможных норм: и первой американской поправки, и свободы слова, свободы распространения информации, это уже просто придуманные поводы, чтобы уничтожать другое мнение", - сказал Соловьев, выступая перед журналистами на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2024", который открывается в Сочи.
Он объяснил необходимость включения в проблему российских коллег, а также журналистов из братских стран, чтобы они могли понимать, что происходит, как это принимать и как бороться с подобным.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
5 сентября, 04:36