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Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России
Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России - РИА Новости, 17.09.2024
Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России
Четверых участников группы Pussу Riot - Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер - объявили в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:42
2024-09-17T18:42
2024-09-17T19:13
россия
pussy riot
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четверых участников группы Pussу Riot - Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер - объявили в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Петрова Алина, Борисова Ольга, Буркот Диана и Плетнер Тасо объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.
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россия, pussy riot, происшествия
Россия, Pussy Riot, Происшествия
Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России
Участников Pussy Riot Петрову, Борисову, Буркот и Плетнер объявили в розыск
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четверых участников группы Pussу Riot - Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер - объявили в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Петрова Алина, Борисова Ольга, Буркот Диана и Плетнер Тасо объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.