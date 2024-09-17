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Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России

Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России - РИА Новости, 17.09.2024

Четверых участников группы Pussy Riot объявили в розыск в России

Четверых участников группы Pussу Riot - Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер - объявили в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:42

2024-09-17T18:42

2024-09-17T19:13

россия

pussy riot

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Четверых участников группы Pussу Riot - Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер - объявили в розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Петрова Алина, Борисова Ольга, Буркот Диана и Плетнер Тасо объявлены в розыск по уголовной статье", - сказал собеседник агентства.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, pussy riot, происшествия